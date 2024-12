Roma. Colli Aniene, albero cade e travolge persone in via Cesare Massino: morta una quarantenne

Tragedia a Roma dove un albero è caduto in strada travolgendo alcune persone in via Cesare Massino, a Colli Aniene. Una donna è morta e un’altra è stata portata in ospedale. Sembrerebbe che ci fossero anche dei bambini che sarebbero però in buone condizioni.

Sul posto la polizia. La vittima era seduta su una panchina insieme ad altre persone quando, a causa di una forte raffica di vento, l’albero è crollato. La vittima aveva 45 anni e tre figli, presenti durante la tragedia. La vittima era insieme a un’amica poco dopo le ore 12. Secondo quanto si apprende la donna si trovava all’interno di un parco, quando all’improvviso la parte di un albero è precipitata sopra le due persone.