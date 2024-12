Tragedia sulla Flaminia: addio ad Alfiero Beco, il ciclista-musicista di Narni

È morto tragicamente nel pomeriggio di sabato Alfiero Beco, 77 anni, noto cittadino di Narni (Terni), travolto mentre percorreva in bicicletta la statale Flaminia. Alfiero Beco, investito da un’auto che viaggiava nella stessa direzione, è stato sbalzato violentemente a terra, perdendo la vita sul colpo.

Alfiero Beco era una figura molto conosciuta e amata nella comunità narnese. Per anni ha lavorato come dipendente del Comune di Narni, occupandosi dei servizi cimiteriali. Ma il suo ricordo è legato soprattutto alla sua passione per la musica.

Tra gli anni ’60 e ’80, Alfiero Beco aveva fatto parte di vari gruppi musicali che animavano dancing e balere tra Umbria e alto Lazio. Tra questi, spicca il nome de “Gli Adelfi”, una formazione molto apprezzata nelle serate dell’epoca. Un’immagine degli anni Settanta, condivisa dalla pagina Facebook “Terni, i favolosi anni 60-70 e 80, Complessi e locali…”, immortala Alfiero Beco insieme alla band, simbolo di un periodo d’oro della musica dal vivo.

Residente a Ponte San Lorenzo, Alfiero Beco era noto anche per il suo spirito generoso. In occasione della festa del patrono, si offriva ogni anno di animare gratuitamente l’evento, coinvolgendo con entusiasmo grandi e piccini. La scomparsa di Alfiero Beco lascia un grande vuoto nella comunità. Il suo ricordo vive non solo nelle note delle sue esibizioni, ma anche nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne l’umanità.