Atalanta, undicesima vittoria di fila: CDK trascina la Dea nella corsa scudetto

L’Atalanta continua la sua marcia trionfale, vincendo l’undicesima partita consecutiva in campionato e mantenendo il primo posto in classifica, nonostante la tenace resistenza di un ottimo Empoli. La partita si mette subito in salita per i nerazzurri: al 13′, infatti, è Colombo a sbloccare il risultato, approfittando di una disattenzione difensiva sugli sviluppi di una rimessa laterale. Un errore che mette subito sotto pressione la Dea.

Poco dopo, però, l’Atalanta subisce anche un infortunio importante: Retegui, alle prese con un problema al flessore, è costretto a lasciare il campo, lasciando spazio a Zaniolo. Ma la squadra di Gasperini non si demoralizza e trova la forza di reagire. Al 34′ è Charles De Ketelaere, in grande spolvero, a pareggiare i conti con una conclusione chirurgica. E non è finita: proprio in pieno recupero, Lookman firma il sorpasso, portando l’Atalanta in vantaggio prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con un rigore per l’Empoli, con Esposito che trasforma dalla lunetta dopo un fallo di Djimsiti su Grassi. Ma l’Atalanta non si lascia intimorire e nel finale, ancora De Ketelaere si esibisce in un’altra grande giocata, segnando un gol che chiude definitivamente i conti e regala alla Dea una vittoria preziosa.

Un’altra grande prestazione, quindi, per l’Atalanta che festeggia il primato solitario in classifica. La squadra, trascinata da un super De Ketelaere, è pronta a lottare fino in fondo per il titolo, confermando di essere una delle principali protagoniste di questa stagione.