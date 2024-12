Pianatv: l’emittente calabrese di Michele Cavallaro che unisce tradizione e modernità

Nel panorama delle emittenti televisive regionali italiane, Pianatv si distingue come un punto di riferimento per la Calabria, grazie all’impegno e alla visione del suo editore, Michele Cavallaro. La rete trasmette in Calabria sul canale 185 del digitale terrestre, offrendo una programmazione ricca di contenuti che spaziano dalla cultura locale all’attualità, con un occhio di riguardo per le tradizioni calabresi.

Un ponte tra la Calabria e il mondo

Oltre alla diffusione sul territorio regionale, Pianatv ha saputo abbracciare le nuove tecnologie per raggiungere un pubblico globale. Grazie alla trasmissione in streaming via web, l’emittente è visibile ovunque, permettendo ai calabresi all’estero di mantenere vivo il legame con la propria terra d’origine. Questa doppia modalità di fruizione – televisiva e online – fa di Pianatv un esempio virtuoso di come una realtà locale possa ampliare i propri confini senza perdere la propria identità. Per seguire le trasmissioni e scoprire di più, è possibile visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.pianatv.it.

La missione di Michele Cavallaro

Michele Cavallaro, editore di Pianatv, ha costruito l’emittente con l’obiettivo di valorizzare la Calabria, raccontandone le eccellenze e affrontandone le sfide. Grazie alla sua dedizione, Pianatv è diventata una piattaforma che dà voce alle comunità locali, promuovendo eventi culturali, tradizioni popolari e le bellezze del territorio.

“Il nostro scopo è far conoscere la Calabria non solo ai suoi abitanti, ma anche al resto del mondo”, afferma Cavallaro. “Con Pianatv vogliamo creare un punto di incontro tra passato e futuro, tra locale e globale.”

Una programmazione per tutti

Pianatv offre una varietà di contenuti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo. Tra i programmi più seguiti figurano:

Documentari sulla storia e le tradizioni calabresi : approfondimenti che raccontano le radici culturali della regione.

: approfondimenti che raccontano le radici culturali della regione. Notiziari locali : aggiornamenti quotidiani su ciò che accade in Calabria.

: aggiornamenti quotidiani su ciò che accade in Calabria. Talk show e dibattiti : uno spazio dedicato al confronto su temi di attualità e sviluppo regionale.

: uno spazio dedicato al confronto su temi di attualità e sviluppo regionale. Intrattenimento: musica, spettacoli e appuntamenti dedicati alle festività tradizionali.

Questa varietà rende Pianatv una rete capace di intrattenere, informare e educare, mantenendo sempre al centro l’identità calabrese.

La tecnologia al servizio della tradizione

L’approccio innovativo di Pianatv si riflette anche nell’uso della tecnologia per ampliare la sua portata. Attraverso il sito web ufficiale, gli utenti possono seguire le trasmissioni in diretta e accedere a contenuti on-demand, rendendo l’emittente accessibile anche a chi vive fuori dalla Calabria. Questo è particolarmente significativo per i calabresi emigrati, che trovano in Pianatv un modo per restare connessi con la propria cultura.

Una finestra sul futuro

Con Pianatv, Michele Cavallaro dimostra come una televisione regionale possa evolversi in un’epoca dominata dal digitale, senza perdere il contatto con le comunità locali. La combinazione di una solida presenza sul territorio e una strategia digitale mirata rende l’emittente un esempio di resilienza e innovazione nel mondo della comunicazione regionale.

Per chi vive in Calabria, il canale 185 è una porta aperta su tutto ciò che la regione ha da offrire. Per chi è lontano, Pianatv rappresenta un ponte che abbatte le distanze, portando nelle case di tutto il mondo la ricchezza culturale e umana di una terra straordinaria. Grazie alla visione di Michele Cavallaro, Pianatv continua a crescere, mantenendo saldo il suo impegno verso la Calabria e i suoi abitanti.