Gli ucraini bloccano il transito russo: rialzo del gas

Brutte notizie in vista per le bollette energetiche. Infatti si registra un nuovo forte rialzo del gas naturale a 43,08 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam, il terzo da lunedì, quando era sceso a un minimo di 40,27 euro.

“Merito” degli ucraini. Infatti i contratti future sul mese di gennaio sono saliti del 5,05% dopo le parole del presidente Volodymyr Zelensky che ha escluso un rinnovo dell’accordo con Mosca sul transito di gas in Ucraina, che scade a fine mese. Dall’estate sono in corso discussioni tra Ucraina, Ue e Azerbaigian per consentire a Baku di acquistare il gas russo prima di venderlo agli europei, facendolo transitare mediante il territorio ucraino.