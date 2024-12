Bari, spettacolo dal vivo e benessere animali: Conferenza stampa SIAC Europa

A Bari la SIAC Europa, organizzazione sindacale che rappresenta le istanze di imprese e lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo e del benessere animale a livello europeo, ha organizzato una conferenza stampa che si terrà nel complesso circense Imperial Royal Circus, in via Napoli 70132, giovedì 19 dicembre alle ore 16.00.

La scelta ricaduta su Bari per le tematiche da affrontare, non è casuale, ospitalità, spirito multiculturale contraddistinguono la città, questo contesto di appartenenza e protezione è fondamentale per promuovere la missione della conferenza: valorizzare l’importanza dell’inclusione e della solidarietà nel settore culturale. Interverranno i seguenti relatori: Antonio Caprio, Segretario regionale Ugl, Gaetano Montico Presidente Siac Europa, Cosimo Tasco docente formatore per la sicurezza luoghi di lavoro, Daniele La Guardia veterinario consulente ministero della Sanità e del Benessere Animale, Don Giovanni Robertis Diocesi Bari Bitonto etologo, Angela Martiradonna direttrice Diocesi Bari Bitonto della Migerntes.

Scopo del dibattito, raggiungere tali obiettivi: promozione dell’inclusione sociale, attraverso spettacoli dal vivo e progetti orientati all’inclusione sociale, creando spazi dove tutti possano sentirsi accolti e rappresentati; sviluppo di programmi culturali, impegno verso le città metropolitane italiane, portando avanti un programma culturale che incentivi la collaborazione con gli operatori locali, offrendo un’arte di qualità che rispecchi la diversità della nostra società; potenziamento delle politiche sociali, evidenziare come il settore dello spettacolo dal vivo possa contribuire a potenziare le politiche sociali, promuovendo il miglioramento e la crescita personale, così come stabilito nella legislazione vigente sul diritto alla cultura e alla partecipazione, sancito dall’articolo 9 della Costituzione Italiana; valorizzazione del patrimonio culturale, le arti circensi, da sempre presenti nella nostra tradizione culturale, rappresentano non solo una forma di intrattenimento, ma anche un potente strumento di educazione e formazione. Attraverso attività artistiche.

Il sindacato intende riequilibrare le disuguaglianze territoriali e tutelare l’occupazione, in particolare nelle aree periferiche delle città metropolitane; affrontare le discriminazioni, argomentando tematiche critiche, come la discriminazione razziale, la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, come primo luogo di educazione e sensibilizzazione; il tema del benessere animale, si discuterà della filiera legata al mondo animale, garantendo che gli animali coinvolti nelle nostre attività siano cresciuti in ambienti protetti e rispettosi del loro benessere, in linea con le normative europee sul benessere animale. In un momento storico in cui la cultura e le arti vivono sfide significative, questa conferenza rappresenta un’opportunità fondamentale per riaffermare i valori di inclusione, solidarietà e sviluppo sociale. Per cui l’invito è quello di partecipare e contribuire a questa importante iniziativa, che si propone di costruire ponti e favorire una società più coesa e integrata.