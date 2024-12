“Noisy Ass Makes You Smile” è il nuovo disco degli Enzo

Da venerdì 27 dicembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “NOISY ASS MAKES YOU SMILE” (Overdub Recordings), il nuovo disco degli ENZØ.

“Noisy Ass Makes You Smile” è il loro primo album full-length, un’esplosione di basso, batteria e nichilismo, che si trasforma in un party rumoroso per chi non ha paura di ridere mentre tutto crolla. Romano Monero e Danilo Peccerella, il duo dietro il nome Enzø, non offrono soluzioni, solo caos e sarcasmo. Il messaggio è chiaro: se il mondo è una barzelletta raccontata male, tanto vale riderci sopra con il volume al massimo.

Romano intreccia linee di basso che pesano come una condanna, mentre Danilo picchia la batteria la delicatezza di una guerra civile. Le loro voci alternano urla e sussurri, portando l’ascoltatore nel loro universo a pezzi. È difficile dire chi dei due sia più arrabbiato, ma è evidente che entrambi sanno trasformare la rabbia in pura potenza sonora.

Le dodici tracce del disco si muovono tra ironia spietata e disprezzo per le illusioni. C’è “PIGFACE”, che ti spinge ad urlare contro tutto ciò che detesti, e “WALKIN’ THE STREETS”, che gioca a essere una canzone d’amore solo per svelarsi come un inno alla solitudine. L’album si chiude con “EVERYTHING IS BETTER THAN GOD”, un groove quasi allegro che danza sul cadavere delle vecchie certezze. Ogni brano è una provocazione, un invito a non prendersi troppo sul serio, perché tanto tutto va a rotoli lo stesso.

“Noisy Ass Makes You Smile” è un album sporco, sincero e senza compromessi. Non cerca di piacere, non si scusa, e non smette mai di ricordarti che sì, la vita fa schifo, ma puoi sempre riderci sopra, mentre il basso ti schiaccia e la batteria ti colpisce. Se hai il fegato, mettiti comodo, alza il volume e preparati: il circo del disincanto sta per cominciare.

Spiega la band a proposito del disco: “Noisy Ass Makes You Smile è il suono di chi non ha più voglia di sopportare, ma non ha intenzione di arrendersi. Ascoltalo a tutto volume, sorridi, manda tutto a quel paese e divertiti. Noi siamo Enzø e questo è il nostro circo”.

“NOISY ASS MAKES YOU SMILE” TRACKLIST:

WAH GIMME A REASON SHOULD BE BETTER PAZZI SMITH SCAURI THE BALLAD OF ENZO LES GOOD TO SAIL IN A POOL OF CLAY WALKIN’ THE STREETS FUCK OFF, I’M DONE! PIGFACE GRAVE EVERYTHING IS BETTER THAN GOD

Biografia

Immagina un asino spaziale, figlio di un signore della guerra alieno e di un’asina del Taburno, che passa la sua vita a raccogliere storie di miseria e nichilismo. Poi, buttato giù da anni di insulti cosmici e scherni terrestri, decide di ispirare la creazione di una band. Ecco come nascono gli Enzø nel 2020, una creatura a metà tra un esperimento mal riuscito e un atto di resistenza sonora.

L’asino pazzo sceglie per la band due amici, Romano Monero e Danilo “Damage” Peccerella, che avevano deciso già da tempo di affogare le loro speranze nel rumore. Con un basso così distorto che sembra un cantiere con una crisi esistenziale e una batteria che picchia come se volesse spaccare il pianeta a metà, gli Enzø si dedicano a produrre quella che si ostinano a chiamare “musica”. La loro missione? Quella di farti rivalutare l’idea della fine del mondo come un’opzione tutto sommato accettabile.

Dopo due EP che celebrano il nichilismo sonoro, 4 Stories About Sadness, Anarchy And Fucking Morons (2022) e People Suck. We Suck. You More (2022), il gruppo ha pubblicato il live split Live & Unease at Mamamu (2023) in collaborazione con The Mushrooms. Ora, i nostri improbabili eroi si preparano a sfondare le orecchie di chiunque con il loro primo album full-length, Noisy Ass Makes You Smile, previsto per il 27 dicembre 2024, quello “smile” nel titolo è chiaramente una presa in giro. Dietro tutto questo delirio c’è sempre lui, Enzø, il loro ciuccio interstellare e musa ispiratrice, una specie di animale totemico che incarna l’assurdità della vita, che, se potesse parlare probabilmente ti direbbe che anche tu fai schifo. Ma hey, almeno non sei morto stanotte!

Dopo “Wah”, “Noisy Ass Makes You Smile” è il nuovo disco degli Enzø, pubblicato da Overdub Recordings, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico da venerdì 27 dicembre 2024.