La Spezia. Sabato 21 e domenica 22 dicembre doppio appuntamento con gli spettacoli natalizi

Anche questo fine settimana natalizio sarà all’insegna dell’animazione e del divertimento in città, grazie alla rassegna “La Spezia in festa 2024”, un ricco calendario di eventi per vivacizzare le vie e le piazze cittadine e per accompagnare gli spezzini e i turisti durante lo shopping o anche per allietare la permanenza in città. Questa settimana, in occasione del Natale, doppio appuntamento con gli spettacoli di sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Il 21 dicembre, a partire dalle ore 17:30, il quartiere Migliarina si trasformerà in un magico scenario natalizio grazie a un evento speciale pensato per tutta la famiglia. Babbo Natale, il Pupazzo di Neve, un elfo e due simpatiche renne gireranno per le vie del quartiere, portando allegria, sorrisi e un’atmosfera festosa che contagerà tutti i presenti e offrirà l’opportunità di incontrare questi amati personaggi natalizi e scattare foto ricordo con loro. Un’occasione imperdibile per i bambini, ma anche per gli adulti, per immergersi nel vero spirito del Natale, in un contesto pieno di colori, suoni e magia.

Il 22 dicembre, il centro storico della Spezia si trasformerà in un palcoscenico di eleganza e luci, grazie a un evento unico che incanterà tutti i presenti. A partire dalle ore 17:30, trampolieri vestiti di bianco con costumi luminosi percorreranno le vie del centro, creando un’atmosfera magica e surreale che renderà il Natale ancora più speciale.

Questi artisti, con le loro coreografie e il fascino dei loro abiti scintillanti, aggiungeranno un tocco di magia alle strade del centro storico, regalando a cittadini e visitatori un’esperienza indimenticabile. Con passo elegante e leggiadro, i trampolieri renderanno la passeggiata natalizia un’occasione per vivere il Natale da una prospettiva unica, tra luci, meraviglia e sorprese.

“La Spezia in festa 2024” è una rassegna organizzata da Ema70 eventi con il patrocinio e in collaborazione con il Comune della Spezia.