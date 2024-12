I diversi stili di tatuaggi

Ai non addetti ai lavori, per non parlare di chi non si farebbe mai disegnare un tatuaggio sulla pelle, i tattoo sembrano davvero tutti uguali. Al limite potrebbero notare una maggiore presenza di colori, o avrebbero da ridire anche sulle dimensioni del tatuaggio, nonché sulla zona del corpo in cui vengono fatti.

Ma il mondo del tattoo ormai è diventato talmente variegato che esistono diverse “scuole di pensiero” e studi specializzati in uno o più stili.

Proprio lo stile del tatuaggio è l’argomento di questo articolo. Per capirne di più ci faremo aiutare dai ragazzi di Familink Tattoo House, studio di tatuaggi a Roma situato precisamente nel quartiere Testaccio.

Questo studio vanta un team di tatuatori tra i migliori di Roma, oltre che un’ampia varietà di stili artistici proposti, per cui difficilmente si potrebbe uscire da questo studio insoddisfatti!

Per prima cosa ci sono i cosiddetti “walk in”

Visitando le pagine del sito web di Familink Tattoo House, già in home page si impara qualcosa. Già, perché nella pagina principale del loro sito si dà il benvenuto ai “walk in”. Ma chi sono?

Per meglio conoscere questa categoria di clienti, bisogna subito dire che in genere chi decide di farsi un tatuaggio prende appuntamento in studio.

Poi però ci sono anche coloro che, magari in un momento particolare come può essere una vacanza, decidono all’ultimo di recarsi in studio per concedersi un tattoo. Questa categoria di clientela sono appunto i walk in.

Familink Tattoo House conosce bene questi clienti che si presentano improvvisamente in studio per chiedere un tatuaggio. In genere sono turisti stranieri che, folgorati dalla bellezza di Roma, decidono di celebrare la vacanza con un tatuaggio che gli ricorderà a vita il soggiorno nella Città Eterna.

Quali sono i principali stili di tatuaggi?

È davvero difficile classificare tutti i vari stili di tatuaggi che attualmente vengono disegnati sulla pelle dei clienti. Ma vale la pena individuare i principali, così da avere un’idea più chiara.

Partiamo dallo stile “old school” che, come dice l’espressione stessa, si rifà alle origini del tatuaggio. Si contraddistingue per la quasi totale assenza di ombre e sfumature, a favore di linee e contorni decisi. In genere con questo stile vengono rappresentate figure quali cuori, teschi, animali e oggetti comuni.

Un altro stile di tatuaggi adottati da Familink Tattoo House e da altri studi è quello giapponese, che vanta una lunghissima tradizione provenienti appunto dalla storia di questo paese orientale. Tra i tratti caratteristici di questo stile spicca la tecnica di esecuzione chiamata “tebori”, la quale consiste nell’esecuzione rigorosamente a mano del tatuaggio. Per questo stile viene richiesta tanta esperienza e professionalità.

Poi ci sono gli stili di tattoo più moderni, come quello “blackwork”. Si tratta di uno stile caratterizzato dall’utilizzo di inchiostri grigi o neri e da design non convenzionali. Questo tipo di tatuaggio viene raccomandato a chi preferisce dei tattoo sfumati o privi di colorazioni forti.

Infine, tra i principali stili di tatuaggi attualmente adottati in Italia spicca il cosiddetto “neo traditional”, il quale si rifà appunto alla tradizione senza rinunciare ai colori e alle forme più moderne.

Come hai potuto fin qui leggere, il mondo del tattoo è in continua evoluzione e comprende stili tradizionali e tendenze più innovative, per soddisfare le richieste anche più particolari dei clienti che entrano in uno studio di tatuaggi. E tu, che stile preferisci?