Buon Natale Ceramica! 2024 torna con diversi appuntamenti in tutta Italia

Torna anche quest’anno Buon Natale Ceramica!, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, che coinvolge i comuni italiani storicamente impegnati nella produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana.

Sempre più vivaci e attive, le 57 città di antica tradizione ceramica testimoniano con la loro presenza la bellezza dell’arte nella quotidianità, partecipando ai momenti salienti della vita delle comunità, primo tra tutti il Natale.

L’appuntamento annuale con Buon Natale Ceramica! è l’augurio che ogni città desidera offrire al proprio pubblico, concretizzato in eventi riuniti sotto il segno della ceramica tra dicembre 2024 e gennaio 2025: mostre, concerti, performance e laboratori a tema, mercatini e temporary shop della ceramica, ma anche presepi e alberi di Natale in ceramica che decorano i centri storici nelle piazze, musei, chiese, strade e palazzi storici.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’invito è quello di viaggiare alla scoperta delle città della ceramica italiane, arricchite ancora una volta dal saper fare, dalla bellezza e dalla creatività che le rende uniche: quella creatività fatta di opere in ceramica realizzate a mano, in uno spirito di rinascita e di speranza verso il futuro, come racconta il Presidente di AiCC Massimo Isola, anche Sindaco di Faenza: “Anche quest’anno, l’appuntamento natalizio di AiCC prevede un ricco calendario di eventi, allestimenti e animazioni che da nord a sud ricorrono per tutto il mese di dicembre nelle città di affermata tradizione ceramica. Con Buon Natale Ceramica! desideriamo rendere l’artigianato ceramico un linguaggio centrale e versatile, in grado di raccontare storie antiche e contemporanee e di creare contenuti e narrazioni capaci di durare nel tempo”.

Le iniziative, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul sito www.buongiornoceramica.it e si svolgono in contemporanea nelle città italiane della ceramica.

Di seguito alcune delle iniziative, suddivise per regione.

Le luci del Natale di AiCC si accendono in Liguria, ad Albissola Marina, dove fino a domenica 15 dicembre è possibile prendere parte alla rassegna La Ceramica di Natale, la mostra che raccoglie le opere di oltre 200 partecipanti giunti da tutta Italia e dall’estero. Inoltre, presso la Fornace Alba Docilia è aperta al pubblico Figurinai contemporanei, dedicata alle figurine del Presepe. Ad Albisola Superiore ha luogo fino al 18 gennaio la mostra Il Presepe in divenire di Eliseo Salino allestita negli spazi del Museo della Ceramica Manlio Trucco. Proseguendo lungo la Baia della Ceramica, Savona inaugura il progetto Lighting 4 Savona, dove la ceramica esce dal museo per “vestire” i monumenti e i luoghi iconici della città con texture luminose dai decori della ceramica tipica bianca e blu.

In Piemonte, il Museo della Ceramica di Mondovì sta preparando l’evento Insieme al Museo per l’Epifania: quest’anno, saranno gli studenti e le studentesse dell’Indirizzo Artistico Multimediale a realizzare i trofei in palio per le gare del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. Inoltre, sotto i portici superiori di Piazza Maggiore, l’Associazione Ceramica “Vecchia Mondovì” ha allestito una mostra di oggetti unici prodotti e decorati a mano dalle ceramiste associate, ispirandosi alle festività natalizie.

In Lombardia, presso il MIDeC di Laveno Mombello è aperta fino al prossimo 5 gennaio la mostra Un uomo, una donna e un bambino. Icone ceramiche della natività: una tradizione occidentale e cattolica. Il tema della natività torna ad essere protagonista del calendario natalizio del Museo, mettendo in mostra alcuni presepi in ceramica realizzati nella seconda metà del secolo scorso.

In Veneto, a Nove, L’associazione “Nove terra di ceramica” e il Collettivo Ceramicoscopio apriranno sabato 21 dicembre il forno a legna sperimentale ad alta temperatura ideato da Antonio Bonaldi: i pezzi, con effetti di smaltatura generati dalla cenere, saranno successivamente esposti al pubblico. Inoltre, il Comune di Nove, in collaborazione con “La Confraternita dee Bae”, presenta i tradizionali alberi di Natale con sfere in ceramica decorate da artisti internazionali e dai bambini della scuola primaria della città.

In Emilia-Romagna, la città di Faenza è pronta per vivere un dicembre ricco di appuntamenti tra inaugurazioni, mostre e performance a tema. Tra questi, il Museo Carlo Zauli ha allestito al suo interno il Temporary Shop Natalizio, uno spazio attivo fino al 23 dicembre dedicato alla vendita delle ormai celebri edizioni limitate, accompagnato da un fitto calendario di installazioni e incontri dedicati al tema ceramico.

Nelle Marche, i festeggiamenti iniziano ad Appignano con l’iniziativa Cartoline e atmosfere di Natale, un’esposizione diffusa di presepi, alberi di Natale e cartoline realizzati dai ceramisti appignanesi utilizzando terre, ingobbi, smalti e decori secondo i differenti stili. Ad Ascoli Piceno, nella cornice del Laboratorio di Ceramica dell’Anffas di Ascoli Piceno APS, avrà luogo il 19 dicembre dalle ore 10 l’evento Natale in Ceramica, la festa di Natale in cui sarà possibile provare il laboratorio di ceramica insieme ai ragazzi di Anffas e ammirare un’esposizione di oggetti natalizi realizzati nel corso dei laboratori quotidiani. Ancora nelle Marche, per tutto il periodo natalizio a Fratte Rosa avrà luogo l’iniziativa Buon Natale al Borgo, con un’esposizione di creazioni in ceramica nel centro storico del borgo realizzate nel corso di una collaborazione con la locale Scuola Primaria montessoriana e nel corso dei laboratori con ragazzi e genitori.

Buon Natale Ceramica! continua in Toscana, dove Montelupo Fiorentino si prepara a vivere un mese ricco di eventi grazie al programma natalizio Montelupo Natale, in calendario dall’8 al 23 dicembre. Oltre alle mostre Terre di Spezierie e Cantieri Montelupo 2024, che rimarranno aperte fino al 7 gennaio, l’accensione dell’albero collocato nella centrale Piazza della Libertà rappresenta un omaggio innovativo alla tradizione ceramica di Montelupo Fiorentino. Sempre in Toscana, Asciano festeggerà il 15 dicembre le celebrazioni della Madonna di Loreto presentando al pubblico una statua in ceramica, opera dell’artista Giulia Boscagli.

In Puglia, si svolge a Grottaglie, all’interno del Castello Episcopio, fino al 7 gennaio, la 45° Mostra del Presepe. Le opere esposte raffigurano la tradizione iconografica della Sacra Famiglia, preservando il concetto originario del Presepe per dar vita ad un percorso culturale che unisce diverse tradizioni, storie e valori condivisi.

In Campania, nella città di Cerreto Sannita, le opere presentate al Concorso Presepiarte…la natività ed il suo messaggio perenne di amore e di pace saranno in mostra all’interno del Chiostro Monumentale di Palazzo S. Antonio, adiacente al Museo della Ceramica Cerretese, fino al 6 gennaio.

Buon Natale Ceramica! continua in Sicilia, dove a Santo Stefano di Camastra ha luogo fino al 6 gennaio l’esposizione diffusa Presepi sotto gli archi, che mette in mostra diverse rappresentazioni della natività interpretate da artigiani e artisti del settore della ceramica locale.

A Caltagirone, nell’ambito di Lumina 2024, il Natale a Caltagirone, ha inaugurato sabato 23 novembre, all’interno del Palazzo Municipale, la mostra Nativitas XXIV che presenta tre distinti percorsi visivi curati dell’Associazione culturale “i Ceramisti di Caltagirone”. L’evento vuole così promuovere il vasto patrimonio millenario della produzione ceramica di Caltagirone e delle ceramiche siciliane in occasione della ricorrenza delle festività natalizie. Infine, l’artista di Monreale Nicolò Giuliano presenta presso l’Aeroporto Falcone Borsellino della città di Palermo il suo ultimo Presepe Monumentale; un’opera unica caratterizzata da profondi significati che riflette a pieno il pensiero e l’arte dell’artista.

Buon Natale Ceramica! è un progetto in progress, al quale partecipano le Città aderenti all’Associazione italiana Città della Ceramica. Le 57 città di antica tradizione ceramica sono: Acquapendente, Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Asciano, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Calvello, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Collesano, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Fratte Rosa, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Matera, Mondovì, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, Rutigliano, San Lorenzello, San Pietro in Lama, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Tarquinia, Terlizzi, Umbertide, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

La rassegna si inserisce nella tradizione di eventi nazionali organizzati da AiCC e caratterizzati da specifiche tematiche: Buongiorno Ceramica!, Scarpette Rosse in Ceramica, CerAmicAbile e Fame Concreta.