“Akusticose Elettriche” è il nuovo disco dei Radio Lausberg

Dal 20 dicembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “AKUSTICOSE ELETTRICHE” (Salty Music Records), il terzo disco dei RADIO LAUSBERG con la produzione artistica di FINAZ, dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “CADA MUNDO ES UN PAÍS”.

“Cada Mundo Es Un País” è un brano dal sound latino che racconta il viaggio dei Radio Lausberg, che dalla Basilicata sono arrivati in tutta Italia, in Europa e in Nord America grazie alla forza dei suoni tipici della tradizione del Sud Italia. La canzone, cantata in italiano e spagnolo, guarda all’America del Sud auspicando una prossima tappa del loro percorso tra le strade del mondo.

“Un brano latino, un omaggio al nostro produttore Finaz e alla Bandabardò. Cada Mundo disegna la via da percorrere, racconta la strada di noi musicisti nel viaggio della musica totalmente immersi nei colori delle culture che incontriamo”, dichiara la band.

“Akusticose Elettriche” è prodotto artisticamente da Alessandro “Finaz” Finazzo, leader e co-fondatore della storica band fiorentina Bandabardò, che raccoglie e valorizza l’eredità artistica di Enrico “Erriquez” Greppi. Il disco, contenente 9 brani inediti è caratterizzato da canzoni dove tradizione e modernità si fondono per raccontare con sguardo ironico e critico problemi e tematiche che affliggono e contraddistinguono la società in cui viviamo. Il nome del disco intende sottolineare il tentativo di far coesistere sonorità acustiche ed elettriche, evidenziando al contempo l’equilibrio e la misura con cui questa fusione è stata realizzata.

L’album si arricchisce di prestigiose collaborazioni: Peppe Voltarelli nel brano “Pasta e fagioli”, Finaz in “E mi hai detto” e Laura Mirò in “Cuore di pietra”. Queste partecipazioni sottolineano ancora una volta i concetti cari alla band, come condivisione, fratellanza e libertà.

Il nuovo lavoro discografico del gruppo è stato realizzato presso il Wall Up Studio di Paolo Baglioni a Firenze con il mastering affidato a Giovanni Versari, ed è pubblicato dall’etichetta Salty Music Records.

I Radio Lausberg sono: Giuseppe Oliveto, cantante e leader della band, attualmente impegnato su Rai 3 nella trasmissione televisiva “La biblioteca dei sentimenti”, in onda ogni sabato alle ore 16:30, dove si esibisce accompagnato dalla sua fisarmonica; Carmelo Ciminelli, Marco Ielpo, Pasquale Ferrara, Diego Soda e Corrado Aloise completano la formazione.

Commenta Giuseppe Oliveto a proposito della nuova release: “Sento tanto questo lavoro, è il primo importante senza Erriquez. Ho cercato di mettere in pratica i suoi insegnamenti, avere Finaz al mio fianco, ha reso tutto naturale, è un musicista ed una persona fantastica. Poi, il resto lo ha fatto la magia che si è creata in studio con Paolo Baglioni, spero arrivi tutto questo, tutto il bello che abbiamo vissuto in questi mesi di lavoro e di riuscire a regalarvi semplici, sane e vere emozioni”.

“AKUSTICOSE ELETTRICHE” TRACKLIST:

Pasta e Fagioli Peppe Voltarelli È viva l’Italia Girotondo nucleare Cuore di pietra Laura Miro’ Alexa Punti di vista E mi hai detto Finaz Cada mundo es un país Pasta e Fagioli

Il 14 dicembre 2024 alle ore 20:00, i Radio Lausberg saranno in concerto a La Marbrerie (21 Rue Alexis Lepere, 93100 Montreuil, Francia), per la rassegna “Le Bal Rital”. Durante l’evento, impreziosito dalla partecipazione di Peppe Voltarelli, verrà presentato in anteprima live il brano “Pasta e fagioli” e il nuovo album “Akusticose Elettriche”.

Il viaggio musicale della band proseguirà il 31 dicembre alle ore 22:30 ad Aliano (Matera), dove saranno i protagonisti del Concerto di Capodanno in Piazza San Luigi, nell’ambito dell’edizione invernale di La Luna e i Calanchi. Sarà un’occasione unica per accogliere il nuovo anno con i brani del loro ultimo lavoro discografico e un repertorio che promette di emozionare il pubblico in una cornice suggestiva.

Biografia

Radio Lausberg è un progetto musicale etnico-folk popolare che nasce nel 2015 dal recupero della tradizione musicale calabro-lucana dell’Area Lausberg (da qui il nome) e dalla volontà di esprimerla in chiave contemporanea, in una continua contaminazione stilistica e linguistica. Dal 2018 fino al 2021 sono stati sotto la guida attenta di Enrico “Erriquez” Greppi, voce leader della Bandabardò. Finaz (co-fondatore e chitarrista della Bandabardò) nel 2022 eredita il testimone che lo porta ad essere il loro nuovo produttore di quest’ultimo lavoro.

Dall’imprinting di matrice etnica e popolare, la band ha saputo estrarre un cantautorato intimo, diretto e figlio di un mondo quasi perduto. Come dicono loro stessi “l’idea di rivalutare il patrimonio linguistico e musicale nell’atmosfera tipica della nostra area geografica, di quella che amiamo definire “terra di mezzo”, è lo scopo principale della nostra musica e dei nostri concerti dal vivo”.

Questo è ciò che fonda i Radio Lausberg e che rende il loro suono unico ed originale.

La band è composta da Giuseppe Oliveto (voce, organetto, fisarmonica, piano), Carmelo Ciminelli (fisarmonica, zampogna), Diego Soda (chitarra battente, chitarra elettrica e mandolino), Marco Ielpo, (chitarra classica) Pasquale Ferrara (basso e contrabbasso) e Corrado Aloise (batteria e percussioni).

“Akusticose Elettriche” prodotto artisticamente da Finaz è il nuovo disco dei Radio Lausberg disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 20 dicembre 2024 dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “Cada Mundo Es Un País”.