La Federal Reserve pronta a tagliare di un quarto di punto il tasso di prestito principale

Grandi manovre economiche in vista negli USA. La Federal Reserve dovrebbe annunciare un taglio di un quarto di punto al tasso di prestito principale nella riunione di mercoledì, nonostante il recente aumento dell’inflazione, nell’ultima riunione della banca centrale della presidenza di Joe Biden.

La previsione è che la Fed segnali un percorso più lento di tagli in futuro, per l’incertezza sull’impatto delle proposte economiche del presidente eletto Donald Trump. La riunione è l’ultima decisione della Fed sui tassi prima che Biden lasci la Casa Bianca il 20 gennaio.

Sebbene la Fed abbia il mandato di agire indipendentemente dal Congresso per affrontare l’inflazione e la disoccupazione, deve comunque considerare gli effetti della politica fiscale del governo sulla più grande economia del mondo. Donald Trump ha promesso di affrontare l’alto costo della vita, una delle principali preoccupazioni degli elettori che lo hanno rimandato alla Casa Bianca alle elezioni di novembre, grazie al quale ha sconfitto la vice presidente Kamala Harris. Ma molti analisti hanno espresso preoccupazione per alcune delle sue principali iniziative politiche, in particolare le sue minacce di implementare tariffe estese sulle merci in entrata negli Stati Uniti e di deportare milioni di lavoratori clandestini.

Il taglio di un quarto di punto porterebbe il tasso di prestito chiave della Fed tra il 4,25 e il 4,50%, un punto percentuale in meno rispetto a prima che i decisori politici iniziassero a tagliare i tassi all’inizio di quest’anno. Insieme alla sua decisione sui tassi, la Fed pubblicherà anche previsioni economiche aggiornate, che includeranno stime del numero di tagli dei tassi di interesse che i decisori politici si aspettano nei prossimi anni.