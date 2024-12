Serie C NOW girone C 19esima giornata filotto del Crotone in trasferta contro la Turris con la doppietta di Guerini e gol di Oviszach, Tumminello e Vitale

Turris 0

Crotone 5

Marcatori: 12° Oviszach, 37° Tumminello, 53°-70° Guerini, 76° Vitale

Turris (3-5-2): Marcone, Cocetta, Esempio, Ricci (Nocerino), Publiese, Castellano (Morrone), Casarini, Scaccabarozzi (Boli), Nicolao (Parodi), Onofrietti (Armiento), Ekuban. All. M. Conte

Crotone (4-3-2-1): D’Alterio, Guerini (Rispoli), Armini, Di Pasquale (Cargnelutti), Giron, Gallo, Schiro’, Silva, Vitale (Spina), Oviszach, Tumminello (Chiarella). All. Longo

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Diego Peloso di Nichelino – Leonardo Tesi di Padova

Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Recchia di Brindisi

Ammoniti: Cocetta, Scaccabarozzi, Armini

Angoli: 4 a 3 per il Crotone

Recupero: 2 e 3 minuti

Mister Longo: “Abbiamo reso facile una partita che non lo era, sia per motivi tattici che tecnici. Bene i miei giocatori che sono stati capaci di annullare ogni “trappola” e dominare l’incontro, specie nella ripresa. Chiudiamo il girone d’andata meglio di come pensavamo ad inizio stagione. Dieci risultati utili nelle ultime undici partite non sono poca cosa e rappresentano uno sprono per andare avanti con l’intento di continuare a fare bene”.

La “quiete dopo la tempesta” per il Crotone al termine dell’incontro con la Turris. Le polemiche accumulate nei confronti degli squali per l’inattesa sconfitta casalinga subita contro la Casertana la precedente giornata, sono state diradate dopo l’ultimo successo sul terreno “Amerigo Liguori”. Terza vittoria, dopo quelle di Giugliano e Latina, e settimo risultato utile consecutivo in trasferta per la squadra di mister Longo. Tre punti importanti che consentono una migliore classifica nella parte alta e chiusura del girone d’andata come meglio non poteva essere. Tutt’altra cosa per i locali che oltre alla sconfitta, l’ultimo successo (2-0) casalingo della Turris alla decima giornata contro il Giugliano, potrebbero essere esclusi dal campionato per motivi amministrativi. La definitiva decisione si saprà lunedì 16 dicembre. Formazione pitagorica con la conferma degli otto/undicesimi della precedente come anticipato da mister Longo alla vigilia. Le tre novità hanno riguardato il ritorno di Giron difensore esterno sinistro al posto di Groppelli, Silva esterno destro in sostituzione di Spina, Vitale per l’attaccante Gomez in non perfette condizioni fisiche.

Tre cambi operati anche da parte del tecnico locale M. Conte ed hanno interessato Cocetta, Pugliese e Onofrietti in sostituzione del difensore Ndiye, del centrocampista Boli e della punta Giannone.

Calcio d’avvio da parte del Crotone e la Turris per nulla timida in fase offensiva. Quinto minuto pericolo per il Crotone con Ekuba che in ripartenza si trova a calciare il pallone ravvicinato da D’Alterio, ma trova il portiere pitagorico pronto alla respinta. Terminano con questa giocata i pericoli per il Crotone. Oviszach a sinistra, Silva a destra e Tumminello a dettare i tempi e gli assist in avanti, tengono in continua apprensione la difesa locale. In seguito a ciò e con la spinta di Silva, gli squali passano in vantaggio al minuto dodici con Oviszach dopo l’assist dalla destra di Tumminello. Crotone alla ricerca del raddoppio che lo trava al minuto trentasette. In questa fase punizione di Scaccabarozzi (ammonito) sull’imprendibile Oviszach, calcia Vitale mandando il pallone in area dove Tumminello di testa lo insacca (nono gol stagionale per il pitagorico). Ottimo primo tempo giocato dal reparto difensivo e dal duo Gallo – Schiro’ sulla linea mediana. Turris volenterosa con Esempio, Ekuban, Casarini. Inizio ripresa con il Crotone in fase offensiva per chiudere definitivamente la partita. Terzo gol che arriva al minuto cinquantatre sempre su assist di Vitale e conclusione di Guerini (primo gol stagionale del difensore). Mister Conte tenta il difficile recupero con tre cambi potenziando la prima linea senza riuscire nell’intento. Nel Crotone fuori Oviszach per sintomi di stanchezza, dentro Barberis. L’appetito vien mangiando ed al minuto settanta Guerini realizza il suo secondo gol stagionale, quarto della giornata per il Crotone. Vitale dopo i continui assist vuole il gol e se lo procura al minuto settantasei. Crotone macchina da gol e difesa inviolata per la gioia di D’Alterio.