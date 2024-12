Crotone stadio Ezio Scida si demolisce la tribuna allestita per la serie A

Addio Ezio Scida formato campionato di serie A. Rimarrà un ricordo di quello che è stato: le gradinate di ogni settore esauriti da tifosi proveniente da tutta la Regione e non solo per vedere il Crotone affrontare le squadre che ancora oggi rappresentano il gota del calcio europeo. Per la prima volta il “nuovo” stadio da serie A fu possibile frequentarlo alla nona giornata (domenica 23 ottobre 2016) in occasione di Crotone vs Napoli terminata 1-2.

Allenatore dei pitagorici Nicola, dei partenopei Sarri. Tra le fila del Crotone Cordaz, Falcinelli e Palladino.

Parte di questa struttura, esattamente la tribuna alta, oggi è in demolizione ed i lavori procedono celermente. Una decisione, la demolizione, voluta dalla sovraintendenza archeologica per riportare alla luce i reperti dell’Antica Kroton esistenti sotto il terreno occupato dalla tribuna.

L’avvio dei lavori con la coincidenza delle due prossime trasferte degli squali. Non manca l’interrogativo di come potrebbe essere in futuro ciò che rimane della struttura Ezio Scida. Altro interrogativo, lo stadio sarà accessibile con l’avvio degli scavi?

Il quattro gennaio 2025, quando il Crotone tornerà a giocare in casa, se ne saprà di più a proposito del ridimensionamento dell’Ezio Scida.