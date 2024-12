Santamarya: dal 13 dicembre il nuovo ep

Da venerdì 13 dicembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “LIBERI DI SCAPPARE PER SEMPRE”, il nuovo EP dei SANTAMARYA per Matilde Dischi.

“Liberi di scappare per sempre” è il nuovo EP dei Santamarya, un viaggio sospeso tra sogno e realtà, che unisce synth psichedelici, chitarre sintetizzate e melodie eteree. Il titolo evoca il desiderio di evasione e la ricerca di un altrove, intrecciandosi con immagini suggestive come “spostare le nuvole con le mani” o “mettere la mano qui, se vuoi trovare la California”. Tra malinconia e nuove possibilità, i sei brani del nuovo lavoro discografico raccontano storie di nostalgie e frammenti di giovinezza, accompagnati da un sound che miscela dream pop, cantautorato e psichedelia.

L’EP è stato prodotto in collaborazione con Matteo Domenichelli (Giorgio Poi, autore per Bomba Dischi) presso il Jedi Sound Studio di Roma e successivamente mixato e masterizzato da Jesse Germanò. Ogni traccia rappresenta una tappa di un viaggio sonoro che alterna introspezione e aperture luminose, consolidando lo stile dei Santamarya nella scena indie italiana.

Con brani come “Niente di Speciale” e “Siddharta”, già accolti positivamente dal pubblico e dalla critica, “Liberi di scappare per sempre” segna un’importante evoluzione per la band, mantenendo uno sguardo nostalgico ma con un’identità sonora sempre più definita.

Spiega la band a proposito della nuova release: “Liberi di scappare per sempre è un EP di fughe dalla realtà, di pomeriggi sovrannaturali che ti facevano da scudo contro il mondo, tra la voglia di libertà e il desiderio di restare. Abbiamo mescolato vecchi synth analogici con suggestioni new wave e psichedeliche per andare verso luoghi dove puoi spostare le nuvole con le mani. “Metti la mano qui, se vuoi trovare la California”, è la realtà che fugge verso la fantasia, una realtà dove forse tornerà la moda dei poeti? Le atmosfere dream si mescolano alle melodie della voce e alle parole colorandosi. Come quando in un film finisce il flashback in bianco e nero e si torna al presente”.

TRACKLIST:

Liberi di scappare per sempre Siddharta Sarebbe bello non finire mai Distesi sulla città Superamerica Niente di speciale

Biografia

Santamarya è la storia di un gruppo di ragazzi troppo grandi per la provincia e troppo piccoli per la città, sempre in cerca di un luogo in cui il tempo rallenti abbastanza per prendere una chitarra e cantare com’è facile perdere per il mondo i propri vent’anni, le aspettative e i tanti idealismi che rincorrevamo. Canzoni che parlano di tutto quello che si può trovare in fondo al bicchiere dei ricordi: le paure e le speranze, la rivoluzione grunge e la canzone dell’estate, la psichedelia e il Festivalbar. Per lasciarsi crescere senza lasciarsi dimenticare. L’EP d’esordio “Nessuno ricorda niente” viene accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, il singolo omonimo è il brano italiano più trasmesso da MTV a settembre 2021, permette alla band di vincere il MEI Superstage e di aprire i concerti della Love Gang, BNKR 44, Officina della camomilla, Federico Dragogna (Ministri). Il disco è stato prodotto da Giorgio Maria Condemi (Motta, Truppi), con la partecipazione di artisti come Cesare Petulicchio (Bud Spencer Blues Explosion) e Carmine Iuvone (Salmo, Coez) e fonde canzone d’autore e new wave alla Smiths, David Lynch e il dream pop.

I brani “Superamerica”, “Niente di Speciale” e “Siddharta” (Matilde Dischi/Artist First) inaugurano il nuovo percorso artistico insieme a Matteo Domenichelli (Bomba Dischi, Universal).

