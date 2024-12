Daniel Meguela: “Diceva una canzone”, il nuovo singolo

Dal 13 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di Daniel Meguela.

“Diceva una canzone” è un brano che racconta le emozioni degli amori giovanili: relazioni intense e appassionate che, pur essendo brevi come un ballo, lasciano tracce indelebili in chi le vive. Questi amori rappresentano ciò che avrebbe potuto essere, ma che non è stato, complice la giovane età e la sua inevitabile leggerezza.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Il pezzo nasce da un momento creativo in studio, in cui, componendo al pianoforte, sono stato ispirato dalla casuale coincidenza di una melodia in sottofondo: la canzone ‘Non ti scordar di me’ di Giusy Ferreri, scritta da Roberto Casalino, che si sposava perfettamente con la composizione che stava nascendo. Considerando questa sincronia un segno, l’artista ha deciso di citarne una parte nel ritornello del nuovo pezzo.”

Bio

“Soffro di una nostalgia per la quale non esiste alcun rimedio sulla terra che la Musica”

Daniel Meguela nasce nel 1976, rivelando fin dall’infanzia una personalità eclettica e una spiccata sensibilità che lo portano a creare un mondo melodico fatto di emozioni e musica. A soli 11 anni, nel 1987, vince un festival canoro a Barcellona con il brano “Se fosse amore”, iniziando così un precoce percorso artistico.

Negli anni ’90 esplora anche la danza moderna, partecipando come ballerino al programma Mio Capitano su Rai2 nel 1996. Nel 1998 prende parte al Contest Live Studio Aperto di Claudio Baglioni, durante il concerto Da me a te allo Stadio Olimpico di Roma, un’esperienza che segna l’inizio di una crescita artistica e formativa. Negli anni successivi produce numerosi brani, anche sotto lo pseudonimo Daniel Ventura.

Nel 2006 il brano “Sarò qui” viene inserito nella compilation Hit Mania Champions. Dal 2006 al 2011 collabora con Paolo Carta, musicista e produttore di Laura Pausini. Nel 2008 lancia il progetto artistico che include i brani “In 8 minuti” e “Madre Terra”, quest’ultimo accompagnato da un videoclip con Martina Colombari, premiato alla VII edizione del Premio Roma Videoclip.

Nel 2009 Daniel partecipa a tour di promozione radiofonica e a manifestazioni nazionali, tra cui il Premio Pigro in memoria di Ivan Graziani e Festa Italiana su Rai1. Nel 2015 inizia una collaborazione con la 90.01 Records, che porta alla pubblicazione del singolo Voglio respirarne nel 2017, anticipando l’album “Compostounico”, un lavoro, mixato da Steve Lyon, che unisce esperienze e influenze musicali.

Nel 2018 pubblica il singolo “Sei come sei”, che raggiunge un ottimo riscontro online, e incide l’inno della S.S. Lazio Più in alto degli uomini, sigla del programma radiofonico di Guido De Angelis. Parallelamente, intraprende un periodo di sperimentazione musicale e collabora come ghostwriter.

Nel 2024 Daniel torna in studio per il suo terzo album “L’amore mi trattiene”, un lavoro di 13 tracce che affronta tematiche sociali e personali, prodotto con David Gionfriddo. Il 3 maggio dello stesso anno riceve un prestigioso riconoscimento dalla commissione Medea Odv per il suo impegno artistico e sociale.

Il singolo “Fuori”, pubblicato il 5 luglio 2024, segna una svolta nella carriera di Daniel. Il videoclip, con Jonis Bascir come protagonista e diretto da Valentino Canale, affronta tematiche sociali e viene premiato in numerosi festival internazionali, tra cui il Rome International Movie Awards, i London Independent Film Awards e i Berlin Shorts Awards, vincendo riconoscimenti per miglior video musicale, regia e interpretazioni.

Il 6 settembre 2024 esce il singolo “Al di là del mare”, accolto positivamente da radio e media, confermando la capacità di Daniel di rinnovarsi e conquistare il pubblico.

