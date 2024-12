Ateira: “L’estate a dicembre”, il nuovo singolo

Dal 13 dicembre2024 sarà in rotazione radiofonica “L’estate a dicembre”, il nuovo singolo di Ateira disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 6 dicembre.

“L’estate a dicembre” è un brano che racconta una storia d’amore tra due persone che si incontrano in un mondo profondamente corrotto. Questo amore, così autentico e puro, si contrappone alla superficialità e alla malattia di una società ormai degradata. La canzone si sviluppa attraverso una serie di ossimori, un gioco di contrasti e paradossi che esprime come, talvolta, il destino o il caso possano farci incontrare qualcuno capace di tirar fuori il meglio di noi, quella parte nascosta che spesso abbiamo paura di mostrare. Il titolo racchiude il significato del brano: questa persona è riuscita a portare l’estate nel cuore di lei, mostrando la sua vera essenza e facendo risplendere la parte più bella di lei, che ora desidera donargli.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho voluto raccontare una storia di contrasti e paradossi, dove il destino o forse il caso ti portano a incontrare qualcuno capace di tirare fuori la parte più bella di te, quella che spesso hai paura di mostrare. Questa persona è riuscita a portare l’estate nel mio cuore, illuminando ciò che di meglio avevo dentro e ispirandomi a donargli quella luce.”

Biografia

Veronica Arieta, in arte Ateira, è una cantautrice di 20 anni di Scalea. La musica fin da piccola ha accompagnato le sue giornate e si è avvicinata a questo mondo grazie al padre che vedendo in sua figlia delle potenzialità e credendo in lei, l’ha supportata in tutti i suoi studi canori e musicali. Veronica è cresciuta con i grandi interpreti e le grandi voci della musica italiana e americana, trovando in loro un modello per migliorarsi ogni giorno di più. Quest’ultima ha iniziato i suoi studi canori ad 11 anni e da lì ha cominciato a partecipare a diversi concorsi che le hanno consentito di acquisire fiducia in se stessa e fare esperienza del palco. Negli ultimi anni ha cominciato a scrivere brani, in quanto ha sempre sentito l’esigenza di esternare il mondo che aveva dentro ed il 22 settembre 2023 è uscito il suo primo singolo distribuito da Sony intitolato “Strada dissestata”.

Lo pseudonimo Ateira nasce da una ricerca di un nome che non risultasse banale, equivale al cognome letto al contrario ed intende una persona che porta un miglioramento nel mondo, un po’ come quello che lei vuole portare a se stessa e alle persone che ascoltano la sua musica.

“Per me la musica ed il canto sono ossigeno puro, la mia medicina e con la mia musica vorrei regalare un sorriso a tutti coloro che mi ascoltano”.