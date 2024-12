Giorgia Meloni vincitrice del premio di politico most powerful

Una donna di “ferro”. Giorgia Meloni ha vinto il premio di politico “most powerful” nella “classifica” di Politico delle 28 persone più influenti d’Europa. Nelle motivazioni vengono elencati una serie di meriti del presidente del Consiglio italiano. Secondo la rivista la Meloni è riuscita a trasformare un partito di destra in un partner stabile e affidabile sia per Bruxelles sia per Washington. “Il suo governo ha introdotto politiche di destra, in particolare sulla migrazione e sui diritti LGBTQ+, che hanno raccolto reazioni contrastanti in Europa, che vanno dall’indifferenza all’approvazione. Meloni è riuscita a garantire un governo stabile nonostante le sfide dell’Italia, proiettando un’immagine di dominio sia nella politica interna che internazionale. È stata in grado di reprimere il dissenso con mezzi legali, prendendo di mira critici, media e politici dell’opposizione” osserva Politico.

“Mentre il suo governo ha espresso preoccupazione per il declino democratico, in particolare per quanto riguarda la libertà di parola, l’Unione Europea ha ampiamente trascurato queste questioni, dato il sostegno della Meloni su questioni chiave come la migrazione. Ha lavorato con i leader dell’UE, in particolare assicurando accordi sulla migrazione con paesi come Tunisia ed Egitto. Il suo approccio alla gestione della migrazione ha influenzato le politiche dell’UE e le sue azioni sono ammirate dai partiti di estrema destra in tutta Europa”.

Secondo l’organo di stampa il leader di Fratelli d’Italia ha fatto si che le sue soluzioni per questioni spinose come quello dell’immigrazione venissero prese a modello per l’Unione europea.

La stessa Von der Leyen – osserva Politico – ha compreso che non poteva fare a meno non solo dell’Italia, ma anche dei conservatori. I pilastri che tenevano in piedi la sua commissione (Francia e Germania) hanno iniziato a traballare. Scholz e Macron si trovano in una posizione di debolezza assoluta che non gli consente più di guidare la leadership europea. Anche il governo Sanchez in Spagna non sembra godere di ottima salute. Nel frattempo la destra ha iniziato ad avanzare non solo nel Vecchio Continente ma anche negli Stati Uniti dove i repubblicani hanno vinto le elezioni con Donald Trump. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha vinto il premio per la persona più influente nella categoria dei “doers” (le persone che fanno).