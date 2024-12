I viaggiatori europei che visitano il Regno Unito senza visto dovranno pagare una tassa di esenzione di 10 sterline

In base alle nuove regole, che entreranno in vigore nel corso del prossimo anno, il sistema di autorizzazione elettronica al viaggio (Eta) del Regno Unito, introdotto per la prima volta per i cittadini del Qatar, sarà ampliato per includere i viaggiatori di tutti gli altri Paesi, compresi i cittadini dell’Unione Europea. I viaggiatori europei che visitano il Regno Unito senza visto dovranno presto pagare una tassa di esenzione di 10 sterline.

In base ai piani annunciati dal Ministro degli Interni britannico Yvette Cooper, la tassa non rimborsabile si applicherà a tutti i visitatori del Regno Unito, inclusi i neonati e i bambini, senza visto o permesso di residenza, per lavoro o studio. Ad oggi i cittadini di Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti devono richiedere un Eta prima di entrare nel Regno Unito. Entro l’anno il programma sarà esteso alla maggior parte degli altri cittadini, compresi quelli statunitensi ma esclusi gli europei. Entro la prossima primavera, il programma sarà nuovamente ampliato per includere i cittadini europei. Gli italiani potranno richiedere l’Eta a partire dal 5 marzo 2025 e si potrà utilizzare l’autorizzazione elettronica a partire dal 2 aprile 2025. “Una volta attuato completamente, il programma Eta colmerà l’attuale lacuna dei permessi anticipati e implicherà la possibilità di avere una conoscenza completa di coloro che si recano nel Regno Unito”, ha aggiunto in un comunicato.