Accensione albero di natale a Gubbio. Proietti: una luce che dona speranza

“E’ un piacere ed una grande commozione essere qui a Gubbio. L’Albero è una luce che si accende per donare speranza”. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, intervenendo ieri pomeriggio a Gubbio alla cerimonia di accensione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, alla presenza del sindaco della Città, Vittorio Fiorucci e del comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, il perugino Eros Mannino.

Per la presidente l’Albero di Gubbio, conosciuto in tutto il mondo, è un “simbolo di solidarietà e pace che testimonia dello spirito Francescano, che ha trovato a Gubbio episodi indimenticabili della vita di Francesco”. Quella del 2024 è stata la 44esima accensione dell’Albero di Natale di Gubbio che si staglia sul Monte Ingino e che dal 1991 è entrato nel Guinness dei primati come l’Albero più grande del mondo.