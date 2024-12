Luce e fuoco: il libro sulla storia della Vetreria Rosa di Spinea

Murano, culla dell’arte vetraria, continua a ispirare con la sua tradizione millenaria. A raccontare questo mondo ricco di arte, di aneddoti e leggende, è il libro “Luce e fuoco: la storia dei Rosa, maestri del vetro”, pubblicato da Engenia e curato dalla giornalista Jenny Giordano. L’opera, dedicata alla Vetreria Artistica Rosa fondata dal maestro Carlo Rosa, offre un’immersione nell’arte del vetro e nella storia di una famiglia che ha fatto di questa tradizione la propria vita.

Il percorso di Carlo Rosa, maestro del vetro

La storia di Carlo Rosa si intreccia con quella di Murano perché è lì che a soli 12 anni, inizia ad apprendere i segreti dell’arte vetraria lavorando nelle fornaci. Il libro ripercorre il suo viaggio, dai primi apprendistati alla fondazione della Vetreria Rosa, un laboratorio che oggi rappresenta un’eccellenza mondiale.

“Un lampadario di vetro di Murano deve essere bello da spento e non solo da acceso.” Questa frase riassume il carattere e la passione di Carlo Rosa, uno dei più illustri maestri vetrai di Murano. Rosa non si accontenta della bellezza fugace che la luce può offrire: è nell’oscurità che si rivela la vera arte, la cura dei dettagli e l’abilità che contraddistinguono le sue creazioni.

Nato a Venezia il 18 maggio 1953, Carlo Rosa ha respirato fin dall’infanzia l’atmosfera unica della sua città e della vicina Murano, centro storico dell’arte del vetro. Negli anni del dopoguerra, mentre Venezia incantava il mondo con i suoi canali, Murano consolidava la sua fama internazionale grazie alla perizia delle sue fornaci. Fu qui che Rosa, già a 9 anni, iniziò a frequentare le botteghe degli artigiani del vetro, osservando con ammirazione il lavoro di maestri che trasformavano il vetro fuso in autentiche opere d’arte.

Quell’apprendistato precoce lo segnò profondamente, consentendogli di apprendere e affinare le tecniche secolari dell’arte vetraria. La dedizione e il talento lo portarono a emergere come uno degli artigiani più stimati di Murano, dando vita a una dinastia che continua a celebrare la magia del vetro.

Una tradizione familiare che continua

Uno degli elementi centrali del libro è il ruolo della famiglia Rosa. Carlo ha trasmesso ai suoi figli, Omar e Denis, l’arte e l’amore per il vetro, garantendo così la continuità di questa tradizione. La loro formazione, come quella del padre, è avvenuta attraverso anni di apprendimento e pratica, rendendo la Vetreria Rosa un esempio di collaborazione familiare e dedizione. In questo libro, Jenny Giordano ha saputo catturare l’essenza di questa storia, mettendo in luce il valore di un’eredità tramandata con orgoglio e passione.

Il libro non è solo il racconto di una carriera straordinaria, ma anche un tributo al vetro di Murano come patrimonio culturale italiano. Attraverso le sue pagine, il lettore viene guidato alla scoperta di un’arte che ha saputo adattarsi ai tempi senza perdere il legame con la propria storia.

La scelta di pubblicare il libro anche in formato digitale sottolinea l’intento di raggiungere un pubblico globale, rendendo accessibile a tutti una storia che incarna l’eccellenza artigianale italiana.

Un invito a riscoprire il valore dell’artigianato

In un mondo dominato dalla produzione di massa, il libro celebra l’importanza dell’artigianato, della tradizione e dell’autenticità. La storia della Vetreria Rosa è un esempio di come la passione e il talento possano trasformare un sogno in una realtà di successo, mantenendo viva un’arte che rischiava di essere dimenticata. “Luce e fuoco: la storia dei Rosa, maestri del vetro” è quindi un’opera che invita a riscoprire la bellezza dell’autenticità e celebra una famiglia che ha saputo trasformare la propria passione in un simbolo dell’eccellenza italiana. Un libro da leggere per chiunque ami l’arte e voglia scoprire un pezzo di storia che continua a brillare.

Oggi la Vetreria Rosa è nota per la produzione lampadari di Murano di prestigio, di opere uniche, realizzate a mano con tecniche tradizionali, lontane da ogni forma di industrializzazione. Ogni creazione, dai lampadari alle sculture, racconta una storia fatta di passione e dedizione, portando nel mondo la bellezza del vetro di Murano.