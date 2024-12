Capannori. Mariano Martinucci morto schiacciato da un tronco a Fontaniva

Tragedia sul lavoro in via Coltura a Fontaniva nel Padovano. L’infortunio mortale è avvenuto in località San Giorgio in Brenta all’interno di un’area privata. La vittima è Mariano Martinucci, 48 anni, residente a Capannori in provincia di Lucca, ma domiciliato a Pisa. Per conto della azienda Massoni PM leader nel mercato del legno, in compagnia di un collega, stava procedendo a tagliare alcuni tronchi accatastati nel piazzale. Ad un tratto, mentre si trovava chinato per sistemare la lama della motosega, uno dei tronchi accatastati si è mosso colpendolo alla testa.

L’impatto è stato fatale. Il collega ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto è arrivato l’elisoccorso del Suem 118, i sanitari con l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. In un secondo momento sono arrivati anche i tecnici dello Spisal per fare chiarezza sull’accaduto.

Mariano Martinucci non era sposato. Lascia la mamma e una sorella. I proprietari dell’azienda Massoni PM per la quale lavorava gestita dai fratelli Paolo e Maurizio, non appena hanno appreso di quello che era accaduto, da un cantiere in provincia di Cremona si sono subito spostati nell’alta padovana per riuscire a capire l’accaduto. La zona dell’ex cava dove si trovano i tronchi di legno è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della chiusura delle indagini.