“Abbi cura di Me” è il singolo d’esordio di Corvino

Da venerdì 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “ABBI CURA DI ME”, il primo singolo di CORVINO, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 novembre.

“Abbi cura di Me” è un brano che racconta la storia di due persone che hanno difficoltà ad andare d’accordo e spesso non comprendono il motivo per cui ciò accade. La canzone esplora momenti della loro quotidianità, intrecciando “immagini” dettagliate che ripercorrono la loro relazione. Il messaggio centrale invita a riflettere sull’importanza di sapersi aprire all’amore, poiché senza questa capacità ogni tentativo risulta vano. Il pezzo è stato scritto in un momento di forte tensione emotiva, segnato da un’alternanza continua tra il benessere e la sofferenza. Nato in versione acustica nell’ottobre 2023, ha successivamente preso una nuova forma in chiave elettronica nel marzo 2024.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Sono veramente soddisfatto dell’uscita del mio nuovo singolo “Abbi cura di Me” e soprattutto mi ha fatto piacere il riscontro delle persone che si sono sentite accolte dai miei testi. In questo periodo mi è stato chiesto come nascono le mie canzoni ed io rispondo che nascono da una emergenza espressiva. Le mie canzoni sono prodotte da Rosario Canale con il quale siamo in perfetta sintonia lavorativa, capita spesso che ascoltando una melodia o suonando alcuni accordi io riesca a scriverci sopra in base alle emozioni che mi suscita».

Biografia

Carlo Corvino in arte Corvino è nato a Cosenza il 16 dicembre 1994. Essendo figlio unico, ha conosciuto il tema della solitudine sin dalla giovane età, trovando nel pianoforte un compagno fedele fin da bambino. La musica è diventata il mezzo con cui si prende cura del suo lato emotivo e sensibile, trasformando le emozioni in canzoni che esprimono il suo mondo interiore.

Nel 2021 si è laureato in Odontoiatria e attualmente riesce a combinare il lavoro con la passione per la musica, considerata il vero motore della sua quotidianità. Nonostante il rimpianto di non aver studiato al conservatorio, nel 2022 ha intrapreso un percorso di Alto perfezionamento canoro presso la RC Voce Produzione di Rosario Canale e Cecilia Cesario, dove attualmente produce i suoi brani.

Attraverso la scrittura delle sue canzoni, l’artista cerca di portare alla luce emozioni e stati d’animo con cui il pubblico possa identificarsi, offrendo un senso di comprensione e connessione. Amante delle esibizioni dal vivo, descrive l’energia del palco e l’ansia costruttiva prima di una performance come momenti incredibilmente unici.

La sua partecipazione al VideoBox di Rai 2 con un suo inedito è stata un’esperienza emozionante e inaspettata. Grazie alla RC Voce Produzione, ha avuto l’opportunità di esibirsi in diversi contest e su palchi di vario genere. Con determinazione, Corvino sfida i pregiudizi, dimostrando che una carriera artistica può coesistere con una professione medica.

