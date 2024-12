di Krishan Chand Sethi

Dentro di te c’è una luce che nessuna tempesta può offuscare, un fuoco che nessuna mano può rubare. Questa qualità particolare è presente in tutti noi: una luce indistruttibile e un fuoco spontaneo che nessuna forza umana può spegnere. Questa luce interiore rappresenta speranza, energia e autostima. Allo stesso modo, il fuoco simboleggia passione e resilienza, elementi fondamentali della nostra natura. Questi non possono essere toccati dalle circostanze esterne né dagli sforzi di chiunque di controllarli o indebolirli. La verità di questa luce e di questo fuoco dentro di noi è una delle doti più potenti che una persona possa avere, poiché significa che, qualunque cosa la vita ci riservi, la nostra forza interiore rimane indistruttibile.

La luce interiore: un faro di resilienza e autostima

La luce interior ci ricorda che il nostro valore è intrinseco, non collegato a successi, riconoscimenti esterni o opinioni altrui. Quando il mondo ci dice continuamente che dobbiamo dimostrare di essere sufficienti, questa luce interiore ci conferma la nostra forza intrinseca. È una fonte di resilienza nei momenti di oscurità, quando ci sentiamo vulnerabili o incerti, illuminando il nostro cammino verso il future, nonostante i venti contrari di dubbi o delusioni.

Questa luce non solo fa parte di noi, ma è anche la nostra capacità di compassione, empatia e bontà. Ci permette di connetterci con gli altri, di vedere il bene negli esseri umani e di dare significato alle relazioni e alle esperienze della vita. È ciò che ci consente di perdonare e di andare avanti anche nei momenti più difficili, rendendoci paradossalmente ancora più forti e resilienti.

Il fuoco indomabile: una fonte di passione e di scopo

Se la luce rappresenta la nostra verità, allora il fuoco rappresenta la nostra passione e le nostre ambizioni. Questo fuoco non può essere rubato o spento, perché arde dal profondo, nella maniera più autentica e genuina. È quella voce interiore che ci spinge a inseguire i nostri sogni, a coltivare i nostri talenti e a esprimerci con coraggio. È ciò che ci fa andare avanti anche quando tutto sembra troppo difficile, perché dentro di noi c’è qualcosa che va più in profondità delle difficoltà momentanee.

Questo fuoco rappresenta la possibilità di crescere, di cercare nuove opportunità e di muoverci verso obiettivi che risuonano con chi siamo realmente. Ci spinge a perseguire la realizzazione piuttosto che la semplice sopravvivenza. Questo fuoco si nutre delle battute d’arresto e dei fallimenti, trasformandoli in carburante per ardere ancora più intensamente. È ciò che trasforma il nostro dolore in scopo, le nostre lotte in forza e i nostri sogni in realtà.

La luce e il fuoco immuni alle tempeste esterne

Le tempeste della vita – come la perdita, il rifiuto, il tradimento o le avversità – possono scuoterci, ma non possono toccare la nostra luce e il nostro fuoco interiore. Le circostanze esterne possono cambiare, ma il nostro nucleo rimane intatto e oltre il controllo altrui. Le persone possono cercare di imporci le loro limitazioni o di influenzarci con energie negative, ma questi tentativi funzionano solo se glielo permettiamo. Finché rimaniamo radicati nella nostra luce e nel nostro fuoco, rimaniamo ancorati a qualcosa che appartiene solo a noi.

Il viaggio verso la luce e il fuoco interiori

Riconoscere e onorare la nostra luce e il nostro fuoco è uno degli atti più potenti che possiamo fare per noi stessi. Questa consapevolezza ci aiuta a costruire una relazione profonda con noi stessi, rafforzando la nostra capacità di affrontare le sfide della vita. Questa connessione ci libera dalla necessità di cercare approvazione esterna, permettendoci di inseguire i nostri sogni senza paura del giudizio o del fallimento. Ci insegna a lasciar andare ciò che non ci serve più e a concentrarci su ciò che è veramente importante per la nostra crescita personale.

Condividere la luce e il fuoco con il mondo

Anche se questa luce e questo fuoco sono profondamente personali, hanno il potenziale di illuminare anche le vite degli altri. Vivendo autenticamente, possiamo ispirare gli altri a scoprire la loro forza interiore. Come una candela che ne accende un’altra senza perdere la propria fiamma, il nostro fuoco può accendere speranza e resilienza nelle vite altrui.

Un percorso di vita illuminato dalla luce e dal fuoco

Questa luce e questo fuoco evolvono con noi, adattandosi ai nostri sogni e alle nostre esperienze in continua trasformazione. Ma al centro di tutto rimane una costante: la nostra essenza, una fonte inalterabile di guida e forza. Attraverso questa forza interiore, non solo creiamo una vita piena e soddisfacente per noi stessi, ma anche per chi ci circonda. Dentro ognuno di noi c’è una luce che nessuna tempesta può spegnere e un fuoco che nessuna mano può rubare. È l’essenza della nostra anima, il nucleo indomabile del nostro essere, capace di cambiare le nostre vite e ispirare il mondo intorno a noi.

Dr. Sethi K.C.

Daman, India – Auckland, Nuova Zelanda