Genova. “L’Airone e il Basilisco” il nuovo romanzo di M.G. Marion Corradi, disponibile in libreria e negli store digitali

È disponibile in libreria e negli store digitali “L’Airone e il Basilisco” il nuovo romanzo storico di M.G. Marion Corradi edito da Nemapress Edizioni.

Questo libro unisce il fascino del Medioevo con una narrazione avvincente e riflessiva, trasportando il lettore in un’epoca di profonde contraddizioni, dove la fede si mescola alla superstizione e la cultura si intreccia con la brutalità quotidiana. Attraverso una storia ricca di dettagli storici e simbolismi, l’autrice esplora non solo il mondo interiore dei personaggi, fatto di emozioni, paure e aspirazioni, ma anche il complesso contesto storico che li circonda, con i suoi villaggi, monasteri e figure emblematiche. Un viaggio narrativo che coinvolge mente e cuore, guidandoci tra il bene e il male, tra il reale e il mitico, in una continua scoperta di sé e del passato.

“L’Airone e il Basilisco è una storia di millesettecento anni fa che nasce dal mio Io più profondo, dalla mia vita; è la Storia tinta di giallo e nero, tra suspense e luce, incisa nella pietra da mani ruvide e affaticate. Storia di voli, paure, punizioni e riscatto. Se è vero che L’Airone e il Basilisco è un romanzo storicamente corretto, qual è dunque il confine tra realtà e invenzione? Può la Verità sostituire l’invenzione magica di un momento? La Scrittura, per me, rimane volo libero”, commenta l’autrice.

Sinossi

Il medioevo è un periodo molto lontano dal nostro presente e per questo forse ancor di più affascinante. M.G. Marion Corradi ci immerge in quell’epoca dando vita ad una vicenda che unisce sapientemente la grande storia con la piccola storia, personaggi famosi cari a tutti noi che si intrecciano con i destini di persone non vere ma rese verosimili dalla bravura della scrittrice. L’amanuense Primo dovrà miniare il testo della “Commedia” di Dante per farne dono al Papa in Avignone e l’erudito Zaccaria dovrà tradurre in latino il diario di viaggio del veneziano Marco Polo, dono per l’abate di Bobbio.

È il 1317, Pietro, un giovane converso dell’abbazia genovese di Monte Peraldo, per svolgere questi incarichi delicatissimi guida due confratelli a Bobbio e a Sarzana. Con lui, Corradi ci fa conoscere l’entroterra ligure, descrivendo villaggi e monasteri, il mondo della superstizione e dei signorotti violenti e sopraffattori. Pietro si innamora di Griselda, accusata di stregoneria e la magia ritorna fin dal titolo: il basilisco, animale mitico che la cultura medievale cristiana connette con il demonio, è effige che minaccia e spaventa i monaci ma l’airone, sempre nel titolo, è forse il simbolo del potere del bene che vincerà sul male.

Tra litanie latine e scongiuri della povera gente, Pietro, nato dalla fantasia della scrittrice, conclude il suo viaggio a Genova superando tutte le prove, e noi con lui. (Neria De Giovanni)

Biografia

M.G. Marion Corradi è nata a Genova dove attualmente risiede.

Si è confrontata con differenti generi letterari, poesia, narrativa per l’infanzia, racconto breve, per approdare al romanzo in forme strutturalmente composite in cui il passato storico e quello recente si coniugano con temi psicologici e sociali attuali.

Con il suo nome per esteso, Maria Grazia Corradi, per Exga edizioni, ha pubblicato: Le radici del mirto – Donne ribelli contro la violenza – prima edizione gennaio 2017, targa speciale della Giuria dei Critici – Premio Stresa di Narrativa – 2017 pubblicato anche in ebook con edizione bilingue, italiano – tedesco. Per la Nemapress Edizioni, ha pubblicato: L’inconosciuta, 2022.