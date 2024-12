Natale 2024 a Torino: cosa fare

Natale 2024 a Torino promette di offrire una varietà di esperienze per tutti i gusti. Ecco alcune idee su cosa fare:

1. Mercatini di Natale

I mercatini natalizi torinesi sono tra i più suggestivi d’Italia. Solitamente allestiti in Piazza Castello, Piazza Solferino e il Borgo Medievale del Valentino, offrono artigianato locale, prodotti gastronomici e decorazioni uniche.

2. Villaggio di Babbo Natale

Il Villaggio di Babbo Natale, spesso organizzato presso il Parco del Valentino o altre location centrali, è perfetto per le famiglie. Include laboratori per bambini, spettacoli e la possibilità di incontrare Babbo Natale.

3. Pista di pattinaggio sul ghiaccio

Ogni anno viene allestita una pista di pattinaggio in una delle piazze principali, come Piazza Solferino. Un’attività perfetta per vivere la magia dell’inverno.

4. Luminarie artistiche

Le Luci d’Artista sono un’attrazione imperdibile: installazioni luminose realizzate da artisti contemporanei che trasformano le strade della città in una galleria d’arte a cielo aperto.

5. Eventi culturali

Durante il periodo natalizio, molti musei come il Museo Egizio e la Mole Antonelliana propongono attività a tema, mostre speciali o concerti di Natale.

6. Presepi artistici

La tradizione del presepe è viva a Torino, con esposizioni nei principali luoghi di culto e mostre dedicate, come quella del presepe meccanico di Grugliasco, a pochi minuti dalla città.

7. Shopping natalizio

Via Roma, le vie del Quadrilatero Romano e le boutique del centro si riempiono di decorazioni e offrono una piacevole esperienza per lo shopping.

8. Concerti e spettacoli

Il Teatro Regio e altre location ospitano concerti di Natale, spettacoli di danza e performance teatrali per immergersi nello spirito natalizio.