Serie C NOW girone C 17esima giornata nono risultato utile consecutivo del Crotone dopo il pareggio (1-1) sul terreno dello Zaccheria

Foggia 1

Crotone 1

Marcatori: 15° Murano, 18° Oviszach

Foggia (4-3-2-1): Perina, Salines, Parodi (Ercolani), Camigliano, Felicioli, Gargiulo, Pazienza (Mazzocco), Tascone (Danzi), Orlando (Zunno), Millico, Murano (Emmausso). All. Zauri

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti (Di Pasquale), Armini, Giron, Gallo, Schiro’ (Barberis), Silva, Tumminello, Oviszach (Spina), Gomez. All. Longo

Arbitro: Maksym Frasynyak di Gallarate

Ass. Giampaolo Jorgji di Albano Laziale

Giuseppe Minutoli di Messina

Quarto giudice a bordo campo: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Ammoniti: Tascone, Parodi, Mazzocco, Gallo, Salines, Silva

Angoli: 6 per il Crotone

Recupero: 2 e 5 minuti

Va oltre il terzo risultato utile consecutivo il Foggia del tecnico Zauri ma soltanto con un pareggio dopo avere affrontato il Crotone di mister Longo. Squali che sul terreno del “Pino Zaccheria” conquistano il nono risultato positivo per un totale di diciannove punti e accorciano la distanza dall’alta classifica. Abbattuto Il tabù che vedeva gli satanelli sempre vincenti sul proprio terreno contro i pitagorici negli ultimi campionati di serie C. Una partita giocata all’insegna della concretezza dal Crotone per la quasi totalità della durata. La strategia messa in essere da mister Longo che ha visto la conferma dei 10/11 della precedente formazione, unica novità il ritorno di Gallo per fine squalifica al posto di Barberis, schierati con il 4-2-3-1, ha dato le giuste risposte. Se qualcosa in alcuni momenti non ha funzionato, come in occasione del gol subito, va considerato anche la presenza in campo dei locali che non volevano soccombere. E perché non avvenisse mister Zauri ha lasciato fuori Da Riva e Mazzocco per fare posto rispettivamente a Gargiulo mediano e Tascone centrocampista. Avvio del gioco da parte del Crotone e giocate al piccolo trotto con gli squali che controllano bene la propria metà campo con gli esterni Silva, Oviszach e gli interni Gallo – Schiro’. Quindicesimo minuto nell’unica azione offensiva pericolosa dei locali si evidenzia la negatività difensiva degli ospiti che consentono a Murano di segnare su assist dalla sinistra di Millico.

Il Crotone ha nelle proprie fila un ragazzo di nome Oviszach che tre minuti dopo pareggia lo svantaggio con un perfetto tiro imprendibile da fuori area e si conferma goleador con il sesto gol stagionale, terzo consecutivo. Partita che si rimette nella normalità da ambo le squadre per giocate da gol e nessuna preoccupazione per i rispettivi portieri. Il Crotone ancora una volta paga pegno al risultato per la seconda peggiore difesa del girone. Cambia volto la partita nella ripresa per velocità di giocate e occasioni da gol.

Minuto sessanta Murano si vede respingere in angolo da D’Alterio un pallone destinato a rete. Sessantanovesimo, prima Barberis ed a seguire Gomez non mettono dentro il pallone. L’ingresso di Barberis e quello di Spina mettono in difficoltà il Foggia. Il Crotone pressa di continuo gli avversari nella propria metà campo ma non trova l’uomo smarcato per il tiro finale. Le occasioni maggiori per il vantaggio sui piedi di Spina e Gomez. La difesa, purtroppo, continua a tenere frenata la spinta verso l’alto del Crotone ma, sicuramente, qualcosa cambierà con il calciomercato invernale.