Indebitamento a Torino dramma sociale

Il presidente della commissione Sanità, Vincenzo Camarda, ha partecipato ai lavori del convegno “Sovraindebitamento e consulenza del debito in Piemonte”. Organizzato dal Movimento consumatori, il convegno si è svolto all’interno del Palazzo della Regione, articolato in tre distinte sessioni di lavoro modulate: sulle consulenze del progetto “RiParto Piemonte” che offre percorsi gratuiti di sostegno a famiglie, piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi; sulle politiche territoriali per la prevenzione e il contrasto al fenomeno; sulle esperienze locali nella gestione e nel contrasto del problema specifico. Ma il convegno è stata anche l’occasione per stimolare il confronto sullo stato delle iniziative per contrastare e gestire le situazioni di sovraindebitamento sul territorio e per analizzare il ruolo degli enti locali e per evidenziare le buone pratiche ma anche gli ostacoli e le difficoltà nella gestione delle situazioni più gravi, quale strumento per superare marginalità sociale ed esclusione finanziaria dei cittadini. Camarda, in particolare, ha partecipato alla seconda sessione, presentando l’esperienza della Città, che ha deciso di approvare una mozione contenente alcuni richiami ben precisi. Si va dall’aprire uno sportello dedicato al tema del #sovraindebitamento all’organizzazione di corsi di educazione finanziaria per imparare a gestire il denaro. La Città, ha ricordato ancora Camarda, si vuole anche attivare alla ricerca di collaborazioni con altri enti pubblici e con le associazioni di settore, mentre intende relazionarsi con le istituzioni scolastiche nell’ambito di una più grossa battaglia per la realizzazione di laboratori didattici mirati. Progetti, ha concluso Camarda nel suo intervento, che guardano al futuro del nostro territorio e delle nostre comunità.