Le migliori tecniche SEO per aumentare il traffico organico del tuo sito nel 2024

Conoscere e utilizzare consapevolmente le principali tecniche SEO è fondamentale per consentire al tuo sito web di posizionarsi tra i primi risultati dei motori di ricerca e di aumentarne, di conseguenza, non solo il traffico organico ma anche il numero di potenziali visitatori.

La SEO: significato del termine

SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization , ovvero di Ottimizzazione per i Motori di Ricerca, una definizione che indica quell’insieme di strategie, regolate da complessi algoritmi, finalizzate a migliorare il posizionamento e la visibilità di una pagina web sui motori di ricerca.

L’applicazione di tali tecniche, molto complesse, però, non è sempre facile: ecco allora che, per far sì che la tua pagina web abbia successo, è bene affidarne la gestione a un esperto freelance, oppure ad un’agenzia SEO specializzata, in grado di erogare un servizio di consulenza SEO professionale in grado di portare risultati mirati per l’attività che si intende valorizzare online.

Le migliori strategie SEO da adottare nel 2024

La keyword research

La ricerca di parole chiave attinenti (keyword research), da introdurre in modo fluido all’interno del sito, è fondamentale per ottenere un buon posizionamento sui motori di ricerca.

Ogni parola chiave deve essere specifica, accattivante e attinente al contenuto trattato e deve essere inserita, in modo strategico, non solo all’interno del testo ma anche del tag title, nella meta description, nei tag heading e nell’alt text relativo alle immagini.

Ottimizzazione On-Page

L’ottimizzazione On-Page è una tecnica che impone di scegliere in modo accurato gli elementi di una pagina web, così da aumentarne la visibilità e soddisfare le ricerche degli utenti.

L’uso combinato di parole chiave ben selezionate, di meta tag, di URL, di diversi tipi di intestazioni (H1, H2, etc.) e di immagini rende infatti un sito più semplice e interessante da consultare.

Contenuti di qualità, Short-Form e Long-Form

Proporre agli utenti contenuti di qualità, ben concepiti ed esposti in modo corretto è fondamentale per aumentare il traffico organico del tuo sito.

Tali contenuti possono essere Short-Form, ovvero composti da testi brevi, di lunghezza inferiore alle 1.200 parole, oppure Long-Form, cioè più lunghi e particolareggiati e capaci quindi di approfondire in modo esaustivo gli argomenti trattati.

L’Esperienza Utente (UX)

L’Esperienza Utente (User Experience) riguarda nello specifico la fruizione di una pagina web, che deve avvenire in modo scorrevole e immediato.

Un sito web di successo deve essere infatti facile da navigare e veloce da caricare sia da PC sia, in versione appositamente ottimizzata, dai dispositivi mobili.

Link Building e backlink di qualità

La link building è una delle tecniche più efficaci per migliorare il posizionamento online di una pagina: inserire nel tuo sito web una rete di collegamenti con altre pagine attinenti e attendibili ne cresce il prestigio, la popolarità e l’autorevolezza.

I backlink, ovvero i collegamenti tra pagine web attraverso testi di ancoraggio, devono rimandare a fonti affidabili e pertinenti con il contenuto trattato e possono essere proposti anche sotto forma di guest post, ovvero di articoli che vengono pubblicati su un sito in qualità di ospiti, o di collaborazioni mirate con le pagine social dei più importanti influencer.

La Vocal Search

La Vocal Search è un metodo di ricerca, fondato sul riconoscimento vocale, che consente agli utenti di utilizzare dei comandi vocali per cercare online le informazioni.

Un sito web di successo deve sempre utilizzare un linguaggio naturale, semplice e intuitivo, ottimizzato per le query vocali.

Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning

L’uso di strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale e il ricorso al machine learning per l’analisi dei dati, utile a individuare rapidamente le nuove tendenze, è fondamentale per ottimizzare i contenuti da inserire sul tuo sito web.

Leggi anche: Nuovi riassunti con l’IA nella ricerca web su Google

Integrazione con i social media

L’integrazione della tua pagina web con i social media è, infine, l’ultimo passo essenziale per aumentarne rapidamente la visibilità e per renderlo più vicino al pubblico di utenti.