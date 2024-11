Per un buon sonno cercare la luce naturale al mattino ed evitare quella blu dei dispositivi la sera

Dormire bene offre tanti vantaggi per la salute. Oltre a renderci più resilienti il buon sonno aiuta a gestire i nostri sentimenti. È il messaggio lanciato da Jo Bower, esperto dell’Università dell’East Anglia. “Il sonno è fondamentale per elaborare e consolidare i ricordi della nostra giornata. Quando abbiamo esperienze emotive, ci aiuta sia a ricordare questi eventi sia a rimuovere i sentimenti associati. Questo accade in una fase del sonno nota come sonno Rem in cui l’attività nella maggior parte delle regioni del cervello è simile a quando siamo svegli”.

“Riattivando i ricordi – prosegue l’esperto – i sentimenti associati possono essere rimossi dal contenuto della memoria. Ecco perché ‘dormirci sopra’ può aiutarci a sentirci meglio al mattino. Non solo il sonno influenza anche le nostre risposte diurne agli eventi emotivi. Dormire poco ci rende più propensi a scegliere modi meno efficaci di gestire le nostre emozioni che potrebbero avere un effetto a catena sulla nostra salute mentale”.

“Dormire bene la notte può fare miracoli per migliorare la salute mentale e il benessere. Ma anche migliorare la cognizione e diversi aspetti della salute fisica”. Bower per un buon sonno consiglia: mantenere un orario di sonno e sveglia costante anche nei giorni liberi; cercare la luce naturale al mattino ed evitare quella blu dei dispositivi la sera, da mettere in modalità notturna un’ora prima di dormire; no ad alcol, caffeina e nicotina. Concedersi del tempo per rilassarsi prima di andare a letto, assicurandosi che la camera da letto sia comoda, fresca, silenziosa e buia e se non si riesce a dormire entro 30 minuti, alzarsi e fare qualcosa di bello. Evitare quindi di tornare a letto finché non ci si sente di nuovo assonnati.