A Barletta ecco il Natale al Castello: il villaggio sarà inaugurato il 7 dicembre

Cresce l’attesa in città per l’evento “Natale al Castello”, il Castello di Babbo Natale, il regno dei sogni. Anche quest’anno, su impulso dell’Amministrazione Comunale, grazie alla sensibilità della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia, torna nei sotterranei del Castello di Barletta il villaggio di Natale dedicato ai bimbi della città e del territorio.

Il villaggio sarà inaugurato il 7 dicembre e resterà aperto al pubblico fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

L’evento è stato curato e realizzato dall’A.S.D. La Barlettana, in collaborazione con l’A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down), sezione di Barletta, e promuove l’inclusione: il villaggio prevede l’ingresso completamente gratuito per le persone diversamente abili. L’ingresso libero sarà consentito agli accompagnatori, come descritto nelle modalità di accesso all’evento presenti sul sito.

Ogni angolo del maniero federiciano sarà ricoperto di allestimenti e addobbi, scenografie e decorazioni, a cura delle più importanti aziende del settore. Tutte nuove le stanze da scoprire: la camera della neve, la casa degli elfi, la casa di marzapane, la fabbrica dei giocattoli e la casa di Babbo Natale saranno le principali attrazioni del villaggio. Ogni stanza avrà una simpatica prova da superare o un’attività da svolgere insieme agli amici elfi. Le prove si concluderanno con la fatidica letterina da consegnare a Babbo Natale che consentirà ai piccoli visitatori di partecipare a un contest con un premio speciale.

Molte giornate saranno arricchite da spettacoli a tema con i più famosi personaggi delle fiabe ed esibizioni delle realtà di associazioni locali.

Un’esperienza, dunque, tutta da vivere.

Inoltre “Il Castello di Babbo Natale” coinvolge tutte le scuole di Barletta con l’iniziativa “CostruiAMO il Natale”, prevedendo un costo ridotto per tutte le classi che, accompagnate dai propri insegnanti, vorranno vivere un’emozione unica e diversa.

Inclusione, sostenibilità e bellezza in un unico contenitore per vivere un Natale migliore e che possa donare piacevoli momenti di felicità e di spensieratezza ai nostri bimbi, alle nostre famiglie, alle persone più fragili.

Per tutte le info è possibile visitare il sito:

www.ilcastellodibabbonatalebarletta.com

Biglietti d’ingresso in vendita su:

www.ticketsms.it