Incidente a Villorba: morto Natalino Bragato, ex elettricista di Spresiano

Natalino Bragato, 65 anni di Spresiano, elettricista in pensione, è deceduto mercoledì pomeriggio in un incidente stradale a Lancenigo di Villorba, lungo via Postioma. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 15.30, di fronte allo stabilimento di ZP Arredamenti, non distante dall’incrocio con vicolo Verdi.

La Volvo bianca guidata da Natalino Bragato stava viaggiando in direzione di Catena ed è andata a scontrarsi frontalmente con un camion che proveniva dall’opposta direzione di marcia ed era guidato da un romeno.

Per Natalino Bragato, forse colto da malore o impegnato in un tentativo di sorpasso, non c’è stato nulla da fare. Medico e infermieri del Suem 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. I vigili del fuoco di Treviso hanno estratto il corpo di Bragato. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale di Villorba.

Bragato viveva in via Risorgimento a Spresiano e faceva l’elettricista. Era molto conosciuto per il suo impegno sociale nella comunità.