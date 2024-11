Annachiara Cecere: “Stelle”, il nuovo singolo

Dal 29 novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “STELLE”, il nuovo singolo di Annachiara Cecere. “Stelle” è un brano autobiografico che parla dell’insieme di paure che caratterizzano chi vive un sogno, trasformandolo in un essere umano. La protagonista vive con la paura costante che il concetto di sogno possa mettere fine alla gioia che prova per il suo modo sbagliato di vedere le cose. Tuttavia, crede che sia la fede in qualcosa a salvarla, e che, nonostante le difficoltà, sia fondamentale cercare sempre la luce in fondo al tunnel. Solo così, infatti, è possibile arrivare a una piena scoperta di sé.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Questo brano affronta la tematica di chi vive in una costante contraddizione tra i sogni e la paura di non realizzarli. È un brano che prende forma anche attraverso una vera e propria somatizzazione delle parole espresse, ma al contempo esplora la ricerca delle gioie che un sogno può offrire, con la speranza che le ambizioni siano più forti delle paure”.

Il videoclip di “Stelle” descrive l’atmosfera come un mix di sogno, memoria e speranza per il futuro. In particolare, si sottolinea come l’artista giochi con la luce e con delle stelle filanti, che sono generalmente associate a momenti di festa o di speranza, ma qui vengono usate per evocare un senso onirico, cioè di sogno e di immaginazione. Allo stesso tempo, queste immagini hanno una componente nostalgica, forse legata a ricordi passati. Il mare, simbolo di vastità e di movimento, viene presentato come un elemento che “culla” l’artista, portandolo verso un nuovo inizio, suggerendo un percorso di crescita o di rinascita emotiva.

La giovane cantautrice salernitana Annachiara Cecere, classe 97, si avvicina alla scrittura e al mondo del canto iniziando a prendere lezioni a 20 anni presso il Francesco Ruocco Vocal Studio di Salerno. Dopo 3 anni di studi inizia a pubblicare alcuni brani. Ha all’attivo due inediti dal titolo “Una luna blu” e “Stasera non ti giudico”, che hanno ottenuto, in particolare il secondo, ottimi riscontri sui social superando su YouTube il milione di stream e 1 milione e mezzo su TikTok , facendosi notare anche da Exclusive Magazine che l’ha nominata fra i 5 emergenti più promettenti.

Nell’estate 2023 escono i brani “Non cercarmi mai” e “Lasciati andare” che hanno ottenuto ottimi riscontri nella Top 30 Emergenti e nella classifica Pop Web. Il terzo singolo del 2023 “Dimmi adesso” ottiene ottimi risultati anche su YouTube ricevendo quasi 1400 like. Chiude il 202 con “Dannato mistake” riconfermandosi nuovamente nelle classifiche ed anche sui social ed inizia il 2024 con i brani “Persa Nel rumore” e “23 drammi” e prosegue con “Verso un sole”. In estate pubblica i brani “Everest”, “Flashback”. Dopo l’estate escono i brani “Umani e “Il peso del mondo”.