Catania: “Posto occupato” al Massimino

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, scegliamo di aderire alla campagna “Posto Occupato”, partita su iniziativa di Maria Andaloro per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

Anche al “Massimino”, troveremo un posto “vuoto” per ravvivare la coscienza e per una piena consapevolezza: la questione culturale è urgente, la responsabilità sociale riguarda tutti.

Da postoccupato.org

“Non si contano le donne che ogni giorno subiscono violenza fisica e psicologica, ma anche economica, sessuale e religiosa; tante quelle perseguitate; troppe quelle assassinate!”

“Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere con noi: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte!”