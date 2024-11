Serie C NOW girone C 16esima giornata terza vittoria consecutiva e ottavo risultato utile del Crotone contro la Juventus Ng

Crotone 2

Juventus N.G. 1

Marcatori: 22° Guerini, 40° Oviszach, 53° Guerra

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron (Groppelli), Barberis (Stronati), Schiro’, Silva (Cantisani), Tumminello (Spina), Oviszach (Vitale), Gomez.All. Longo

Juventus N.G. (4-2-3-1): Daffara, Pedro Felipe, Mulazzi (Amaradio), F.Scaglia, Gudring, Puczka, Faticanti, Owusu (Semedo), Anghele’ (Palumbo), S.Guerra, Da Graca (Papadopoulos), All. Brambilla

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma1

Ass. Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno

Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia

Quarto giudice: Domenico Mascolo di Castell. di Stabia

Ammoniti: Owusu, Giron, Tumminello

Angoli: 4 a 2 per il Crotone

Recupero: 2 e 4 minuti

Il commento di mister Longo:

“Contro la Juventus Ng non abbiamo quasi mai sofferto pur di fronte ad una squadra con un’ottima fisicità. Questa partita ci da altre possibilità di capire dove possiamo arrivare. Dobbiamo continuare a fare ottime prestazioni e andare avanti fiduciosi dei nostri mezzi. A proposito dell’impiego di Barberis dall’inizio, il giocatore sta rispondendo bene per quanto riguarda il totale recupero”.

Si tratti della capolista, o di chi sta in alto alla classifica, oppure del fanalino di coda, il Crotone non fa alcuna distinzione come sta avvenendo nelle ultime otto partite, e va avanti per la sua strada che è quella dei risultati positivi con diciotto punti conquistati. Altra nota a favore degli squali avere conquistato il terzo successo di seguito che non avveniva dal campionato 2022/2023 quando più vittorie consecutive erano frequenti. Dopo quest’ultima sfida il Crotone ha ritrovato la giusta via dei successi e nella parte alta della classifica potrà farne parte. Merito di ciò il rendimento di chi è schierato inizialmente o nel corso della partita. Difesa che, pero’, non evita di subire il gol per la seconda giornata, ma attacco che si conferma giustiziere di ogni squadra. Crotone con un solo cambio iniziale ed ha riguardato il debutto di Barberis dal primo minuto.Ospiti con Faticanti e Owusu le due novità di mister Brambilla. Avvio del gioco da parte della Juventus Ng che tenta di pressare il Crotone nella propria meta’ campo con l’intento di sorprenderlo per passare in vantaggio. Non ha seguito nei minuti successivi la spinta offensiva degli ospiti per la buona disposizione tattica dei locali che evidenziano volontà e tecnica per andare in gol. Già dal sesto minuto Gomez su assist di Tumminello obbliga il portiere Daffara ad una difficile respinta. Un minuto dopo è Tumminello che trova pronto il portiere avversario ad un ottimo intervento. La buona regia di Barberis, tiene alto i suoi compagni e al diciannivesimo minuto in seguito ad angolo battuto da Oviszach trova pronto in area Cargnelutti che di testa manda il palllne a sfiorare la traversa. Il gol del vantaggio arriva dopo tre minuti e lo realizza Guerini (primo gol stagionale). Non basta al Crotone il semplice vantaggio e al quarantesimo Oviszach raddopia di testa dopo il traversone di Silva dalla destra. Il terzo gol potrebbe arrivare al minuto quarantaquattro su triangolazione Oviszach, Gomez che calcia a botta sicura ma respinge il portiere. Ottimo primo tempo del Crotone con un’attenta difesa, Silva e Oviszach padroni nel saltare il diretto avversario lungo le fasce, Schiro’ e Barberis centrocampisti di altra categoria, Tumminello e Gomez a fare dannare la difesa ospite. Nessun cambio ad inizio ripresa ed è la Juve che cerca il gol, cosa prevedibile visto lo svantaggio. Al minuto cinquantatre lo trova con Guerra in seguito a calcio d’angolo. È il momento critico della partita per il Crotone che non evidenzia quanto fatto nel primo tempo e ne approfittano gli ospiti alla ricerca del pareggio. È il momento del cambio di Barberis per fare postoma Stronati ed avere più spinta a centrocampo. Mister Brambilla non sta a guardare e ne sostituisce tre. Crotone poco retattivo sia a centrocampo, sia in attacco. Contava la vittoria e questa è arrivata.