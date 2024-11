Le tendenze dell’escorting di lusso

Ci piace scandagliare il web alla ricerca di notizie particolari, iniziative curiose, novità interessanti, nuove tendenze, e questa volta l’abbiamo fatto spingendosi in un settore piuttosto “hot” ma che rimane nella legalità. Ci ha colpito la proposta di un sito leader nell’escorting di lusso, 1001notte.it che risulta essere l’eccellenza, il punto di riferimento a livello nazionale per i cosiddetti “gentlemen” che ricercano compagnia femminile di alto livello, non solo per scopi sessuali, ma soprattutto per servizi di accompagnamento ed incontri di lusso, e che desiderano una avvenente partner al loro fianco in occasioni speciali, come cene eleganti, party esclusivi, gran gala, feste private, soggiorni di lavoro, brevi viaggi, ma anche per semplici aperitivi, shopping, ed altre contesti pubblici.

La grande novità: annunci senza scadenza

La novità sta nel fatto che contrariamente a come avviene in tutti i normali siti che ospitano annunci di escort, 1001notte comunica tramite il suo esclusivo e seguitissimo blog, che una delle tante novità introdotte a partire dal 2025, (ma in realtà già attive) è l’annuncio senza scadenza, cioè pubblicato in modo perenne. Loro lo definiscono “annuncio forever”, ossia non è più necessario rinnovarlo ogni settimana, ogni mese, o trimestralmente come avviene da sempre nel mondo degli spazi pubblicitari dedicati alle escort che vogliono promuovere la loro attività e disponibilità. Sembra una banalità, ma per le escort di lusso indipendenti, che sono delle vere e proprie imprenditrici di sé stesse, questo significa togliersi una notevole scocciatura, perché destreggiarsi tra notifiche di scadenza, solleciti di rinnovo, reinserimento dell’annuncio, e relativo processo di pagamento, non è affatto semplice, specie se la sex worker opera in maniera continuativa e si promuove in più siti contemporaneamente. L’annuncio senza scadenza è una specie di rivoluzione nel settore, e per le accompagnatrici di lusso rappresenta una grande comodità ma soprattutto una eccezionale convenienza economica e di tempo.

Intervista al titolare

Spinti da questa rivoluzionaria novità abbiamo approfondito l’argomento contattando direttamente il proprietario e responsabile del sito 1001notte, un 60enne veneto, che ci ha rivelato che tutte le novità introdotte nel sito, non sono altro che la messa in pratica delle esigenze più richieste dalle inserzioniste stesse, che dal periodo post pandemico hanno visto ridurre drasticamente il numero di “incontri” e di conseguenza anche le relative entrate finanziarie. Quindi era necessario andare incontro a tali necessità, che sostanzialmente erano una riduzione dei costi di pubblicazione, uno snellimento del processo di caricamento e gestione del proprio annuncio, una versatilità dell’annuncio, ed una maggiore visibilità, targetizzata verso una platea di clienti di alto profilo. Ci ha colpito una osservazione rilasciata dal titolare, che testualmente dice: “Normalmente il settore del lusso, di ogni segmento, compreso quello dell’escorting, non entra mai in crisi. Molti pensano che ci sia una crisi in corso, ma in realtà si tratta più esattamente di una epoca di instabilità, una fase di incertezza e per questo motivo, anche le persone più facoltose che prima si permettevano questo genere di “costosi regali” senza pensarci due volte, ora invece sono frenati, quasi bloccati”.

La visibilità è strategica, annunci multi-city

Quando si parla di versatilità dell’annuncio e di maggiore visibilità – ci spiega sempre il titolare – si intende la possibilità di fornire alla inserzionista la possibilità di intervenire autonomamente nel proprio annuncio e modificarlo in tempo reale, senza richieste scritte, senza sospensioni, senza attese, senza costi extra, e per questo motivo il sito ora permette la visualizzazione dell’annuncio in più città contemporaneamente, perché le vere escort professioniste sanno fare il trolley in fretta, sanno spostarsi, sanno viaggiare, ed essere visibili in città o location diverse da quella dove si risiede, rappresenta una opportunità di concretizzare appuntamenti importanti, profittevoli, redditizi, anche in termini di durata. Per esempio, non è necessario essere fisicamente a Cortina o Courmayeur o in Costa Smeralda o a Capri per ricevere proposte da turisti italiani o stranieri che desiderano compagnia femminile per un weekend o una settimana. La visibilità è strategica per una escort di lusso.

Audio presentazione, la voce come strumento di seduzione

Altra novità introdotta, è la possibilità di aggiungere autonomamente al proprio annuncio anche una audio presentazione. Molte inserzioniste sostengono che parecchi uomini sono più attratti dalla voce, dalle parole e dal tono della escort piuttosto che dalle immagini patinate, dai video, o dalla descrizione testuale. Insomma, usare la voce come strumento di seduzione. Ora le inserzioniste che lo desiderano possono usare anche questa nuova funzione, assente in tutti gli altri siti.

Essenziali i link ai canali Social

Anche se alcune piattaforme Social per politiche aziendali bandiscono la promozione di profili o pagine palesemente gestite da escort, le professioniste del settore hanno la necessità di promuovere la loro attività in tutti i modi possibili, ed usano altre piattaforme più permissive o dedicate. Del resto una escort di lusso può paragonarsi ad un brand, ed ogni brand che si rispetti ricorre al marketing digitale per emergere. Ecco che 1001notte offre alle proprie inserzioniste la possibilità di aggiungere negli annunci i link verso Telegram, TikTok, X (ex Twitter), al proprio sito personale, ma soprattutto verso Onlyfans, dove moltissime escort si sono riversate, a partire dai tempi dei lockdown dovuti alla pandemia Covid-19, per compensare il calo di incontri reali, visto che in quel tetro periodo non si poteva nemmeno uscire di casa.

Recensioni, perché no?

Le novità sono tantissime, e non intendiamo elencarle tutte, chi volesse conoscerle può visitare il sito indicato all’inizio di questo articolo, ma abbiamo voluto chiedere al titolare perché il sito non ha introdotto le recensioni, visto che quasi tutti gli altri siti lo fanno. Ecco la sua risposta.

“Le recensioni sono un business, inutile negarlo, ma personalmente sono contrario, e come me la pensano sia le nostre inserzioniste sia i nostri visitatori. I veri gentlemen non si basano sulle recensioni per scegliere una escort, e tantomeno si mettono a scriverle, e le vere escort di lusso non amano le recensioni, anzi proprio le detestano. Gli altri siti low cost possono fare come credono, sono scelte commerciali. Personalmente ritengo che finché si tratta di un hotel o di un ristorante le recensioni hanno un senso e possano essere utili; la pasta alla carbonara o il risotto agli scampi che prepara lo chef di un ristorante è uguale per tutti i commensali, ma recensire l’incontro intimo di una donna ed un uomo non è la stessa cosa, entrano in gioco centinaia di fattori umani diversi, è una alchimia di feeling, passione, rispetto, igiene, educazione, generosità, tatto, buon gusto, gentilezza, profumi, odori, location, tempo, parole, gesti che non può essere uguale per tutti. Ogni incontro è diverso, è come un caleidoscopio, un’esperienza o un insieme di elementi che sono variopinti, mutevoli, ricchi di dettagli o che cambiano continuamente. L’uomo che assegna cinque stelle ad una escort non significa che sarà così per tutti, e viceversa. Lo ripeto, le recensioni delle escort sono solo un business meschino.”

Grazie per la lettura.