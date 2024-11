IL COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD SEDUCE MIAMI

di Massimiliano Ferrara

Ancora una volta l’American dream, il sogno americano, si è realizzato. Si è svolta a Miami (Florida – USA) con grande successo, lo scorso 14 novembre, nella splendida cornice dell’Istituto Marangoni Miami, la V edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD – Miami Edition 2024. L’evento inizialmente fissato per il 9 ottobre è stato doverosamente posticipato a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato lo Stato della Florida, anche come segno di rispetto per le comunità locali colpite dall’uragano Helene. Un vero successo internazionale che, dopo quello avuto nella capitale italiana del 2023 presso il Senato della Repubblica, ha confermato l’importanza e la portata mondiale del prestigioso premio dedicato all’eccellenza Cristoforo Colombo. Gli ospiti e gli invitati hanno apprezzato anche la cura per il dettaglio e la gestione ben coordinata.

Il COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD è il premio dedicato a personalità, aziende ed associazioni che si sono distinte, ciascuno nel proprio campo, per aver diffuso e/o tutelato la cultura italiana e l’italianità. All’evento internazionale, iniziato alle ore 18:30 con la sigla e i saluti dell’ideatore, fondatore e organizzatore Dott. Massimiliano Ferrara, presidente di Fondazione ITALY e coordinatore di UNITED International Media Partners, sono accorsi eccellenti ospiti e un folto pubblico, entusiasta sia dell’organizzazione, sia della location. Una location d’eccezione che ha accompagnato questo successo americano, una location intrisa di moda, arte e design, la prima università italiana in America: l’Istituto Marangoni Miami. La presentazione è stata affidata anche per questa V edizione alla giornalista Marilena Alescio, al solito brillante nella conduzione dell’evento. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Casa Italia Miami, UNITED International Media Partners e MaMa communication.

Ferrara ha sottolineato in apertura il suo personale ringraziamento al CEO e Direttore dell’Istituto Marangoni Miami, Dott. Hakan Baykam, per aver capito fin da subito l’importanza dell’evento, sia per la città di Miami sia per lo stesso Marangoni, per la concessione del Patrocinio e l’uso della splendida sede. Ha poi proseguito ringraziando per la fiducia riposta e per il fattivo aiuto in loco il Presidente e il Vicepresidente di Casa Italia Miami, Augusto Cavallini e Paolo Mangia. Doverosi i ringraziamenti rivolti ai Support Partners. Dopo i saluti iniziali due momenti carichi di emozione: l’Inno d’Italia interpretato dalla bravissima Arianna Bergamaschi e l’inno degli Stati Uniti d’America intonato da un eccelso Massimiliano Cims.

Anche per questa edizione tutta americana molte le adesioni da parte di importanti associazioni e realtà internazionali che hanno voluto dare il proprio contributo culturale e un appoggio morale. Partners di questa V edizione sono stati NIAF – The National Italian American Foundation, NIABA – National Italian American Bar Association, l’Associazione degli avvocati italo-americani, DOVE – Dove Vivo all’Estero, Istituto Diplomazia Europea e Sudamericana, DIVE – Donne Italiane che Vivono all’Estero Los Angeles, Little Studio, Hoboken Italian Festival e Filitalia International. Due importanti università hanno patrocinato la Miami edition: Istituto Marangoni Miami e Florida Atlantic University.

Fondazione ITALY non ha vissuto da sola questa avventura: l’edizione di Miami ha accolto al suo interno un premio che di certo farà parlare di sé, un premio alla sua prima edizione: il CASA ITALIA MIAMI AWARD. Organizzato dall’importante associazione Casa Italia Miami e dedicato agli italiani residenti in Florida, il riconoscimento premia il loro atteggiamento propositivo e la loro operosità; è indirizzato a chi ha lasciato il segno e a chi ha significativamente marcato un’impronta indelebile nel tessuto culturale, non solo nella comunità italiana locale ma in quella americana. La conduzione di questo premio è stato affidato alla giornalista Erica Cunsolo. Il Casa Italia Miami Award 2024, prima edizione, è stato assegnato al Dott. Claudio da Soller, Vice Presidente per Pininfarina in America e Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Miami. Fondazione ITALY e Casa Italia Miami si sono impegnate, anche con la comunità e le istituzioni, a far diventare entrambi gli Awards un appuntamento fisso nel calendario culturale annuale della città di Miami e dello Stato della Florida.

Anche per questa edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD oltre 24 i Media Partners internazionali, tutti italofoni, che non hanno voluto far mancare il loro contributo a questo importante appuntamento legato alla cultura, all’eccellenza e al Made in Italy. Tutto è reso possibile grazie anche al fattivo aiuto di UNITED International Media Partners, Canale Internazionale di Comunicazione e Informazione, di cui fanno orgogliosamente parte: Radio WGBB Long Island (America), Il Marco Polo (Canada), Musicalissima (Argentina), Radio La Luna (Argentina), Italian’s News Radio (America), Hola mi Gente – Ciao Amici Radio Vaticana (Stato del Vaticano), Gazzetta italo brasiliana (Brasile), Christopher Magazine (America), ICN Radio New York (America), Italia Informa, La Voce (Canada), La Voce d’Italia (Spagna/Venezuela), Radio Internazionale Genk (Belgio), Radio Blu Italia (Australia), Radio TV Chin (Canada), Italia Report USA (America), The Hearth of Showbusiness (America), The Wiseguyz Show (America), Allora! (Australia), Corriere Canadese (Canada), ASIB – Associazione Stampa Italiana in Brasile, Radio Italia Africa (Africa), Radio MIR (Belgio), Italian American Radio (America) e Italian’s News (America).

Un particolare e doveroso ringraziamento va a coloro che hanno reso possibile tutto questo, i Support Partners della Miami Edition 2024: La Leggenda, ‘o Munaciello, Genesis Interiors, Casa Poles, Agostino Branca – Creazioni in ceramica, AdviceTourism e 450 gradi. Istituzioni, Partners, Media Partners e Support Partners insieme per una più ampia comunicazione e diffusione dell’orgoglio italiano nel mondo!

Come ormai da tradizione i nomi della rosa dei prescelti per il prestigioso COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD è stata svelata solo al momento della premiazione. Stessa scelta è stata adottata per il CASA ITALIA MIAMI AWARD. Un’importante novità, fortemente voluta dal fondatore e organizzatore, è l’istituzione di una nuova Sezione del premio, la Sezione Community Service, dedicata e appositamente pensata per premiare coloro che quotidianamente si mettono a disposizione della comunità, dei più deboli e/o dei più bisognosi, di coloro che dedicano anche parte della loro vita professionale e familiare al servizio di chi, a vario titolo, chiede aiuto, un consiglio, un parere. Questa nuova Sezione si affianca alle altre tre già esistenti, ovvero Amazing, riservata alle persone, Excellence, riservata alle aziende, istituzioni e associazioni, e Media Operator, riservata agli operatori della comunicazione. Al solito non sono mancate le sorprese e le emozioni. Il COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD – Miami Edition 2024 è stato trasmesso in diretta streaming. Di seguito il link della versione integrale dell’evento: https://youtu.be/P24TcJJlMIU

Il primo insignito chiamato, per la Sezione Excellence (riservato alle aziende, istituzioni e associazioni), è stato l’Istituto Marangoni Miami. Il CEO e Direttore Hakan Baykam è stato premiato dal Presidente de Il Circolo di Boynton Beach, Avv. Paul Finizio. Motivazione: Per essere stata la prima università italiana in America e per aver diffuso, in questi anni, la Moda, l’Arte e il Design, promuovendo l’amore per il bello.

È stata poi la volta della Prof.ssa Ilaria Serra, premiata nella Sezione Amazing per il suo impegno nell’ambito della diffusione della lingua italiana, anche come docente presso la Florida Atlantic University. Il premio è stato consegnato direttamente dall’organizzatore Dott. Massimiliano Ferrara con la seguente motivazione: Per aver profuso, in tutti questi anni, amore nei confronti della lingua e della cultura italiana e per aver fatto sì che venisse sempre più apprezzata e imparata.

Ancora la Sezione Amazing con una doppietta: entrambi campioni del mondo di pizza, gareggiano spesso nella stessa squadra a livello internazionale, Giovanni Gagliardi e Carmine Candito, rispettivamente di La Leggenda e ‘o Munaciello. I premi sono stati consegnati dal Console Onorario di Orlando Avv. Antonella Brancaccio Balzano e dall’imprenditore Gianluca Fontani, Presidente per 8 anni dell’Italy America Chamber of Commerce Southeast e attuale membro del Board of Directors. Motivazione: Per aver rappresentato l’eccellenza gastronomica italiana nelle più alte competizioni internazionali e per aver diffuso l’amore per il buon cibo con particolare attenzione e dedizione alle materie prime.

Si è passati poi nuovamente alla Sezione Excellence con la premiazione di Casa Italia Miami. Il premio è stato consegnato dal Vice Console Generale d’Italia a Miami, Dott. Giacomo Montrasio. Motivazione: Per aver coinvolto, in questi anni, la comunità italiana di Miami in vari eventi culturali e attività ricreative, mantenendo vivo l’amore per il Bel Paese nel rispetto della cultura e delle tradizioni che lo caratterizzano.

Altra Sezione Excellence con Casa Poles. Ha ritirato il premio Luca Poles, il re del prosecco in America, per mano di Enzo Esposito del Ristorante Italiano 450 gradi. Motivazione: Per essere stata tra i primissimi pionieri a livello mondiale a esportare e far conoscere in oltre 80 Paesi l’eccellenza, tutta italiana, denominata Prosecco.

Ancora la Sezione Amazing con il luminare Prof. Camillo Ricordi, ricercatore e medico italiano, direttore del Diabetes Research Institute Foundation and Cell Transplantation Center di Miami, il più importante centro medico per la cura del diabete. Ha consegnato il premio Chris Salamone, Vicepresidente de Il Circolo di Miami. Motivazione: Per la sua profonda dedizione alla ricerca scientifica e per il suo contribuito a livello mondiale a migliorare la salute di molti grazie a importanti scoperte nel mondo della medicina.

Quest’anno il Presidente Ferrara ha fortemente voluto introdurre una nuova Sezione, la quarta, con un solo premiato, che gratificasse nello specifico il territorio, la comunità locale: Sezione Community Service. Un premio dedicato a coloro che quotidianamente si mettono a disposizione della comunità, dei più deboli e/o dei più bisognosi, di coloro che dedicano anche parte della loro vita professionale e familiare al servizio di chi, a vario titolo, chiede aiuto, un consiglio, un parere. Il premio è stato assegnato all’Avv. Maria Gentile. Motivazione: Per il suo quotidiano impegno, per la sua dedizione senza riserve, per il suo concreto e fattivo aiuto alla comunità italiana di Miami.

Ha chiuso la cerimonia di premiazione la Sezione Media Operator con una realtà televisiva, produzione RAI International, nota in tutto il mondo: Paparazzi. Il premio consegnato dal nuovo volto della trasmissione, l’artista Arianna Bergamaschi, è stato ritirato direttamente dal Dott. Massimiliano Ferrara, che sarà ospite della trasmissione PAPARAZZI presso gli studi RAI di Milano. Motivazione: Per aver avuto la capacità di trasformare un programma visual radio in una trasmissione televisiva internazionale di ampio successo, spumeggiante e a tratti esilarante, con ospiti d’eccezione e in lingua inglese.

Come da tradizione gli Ospiti premianti hanno ricevuto in dono il Piatto Ricordo personalizzato Miami Edition 2024 commemorativo dell’evento, unitamente all’Attestato di Partecipazione. La bellissima sigla di apertura,così come la sigla finale con i titoli di coda, ha visto anche quest’anno la partecipazione del Dammen Quartet, il suono inimitabile di un quartetto d’archi tutto al femminile, formato da Ianina Iancovenco – primo violino, Elisabetta Ligresti – secondo violino/cajon, Alexandra Butnaru – viola, e Sunah Choi – violoncello. Riprese video e foto ufficiali dell’evento affidate a Ferhat Turan Photography. Tutta la parte grafica è opera di Joe Kage. Per i video, mix, montaggio, sigle e parte tecnica il ringraziamento va invece al fattivo operato di Andrea Castello. Ufficio Stampa a cura di MaMa communication, Alessandro Bagno, Marina Bertucci, Goffredo Palmerini e Tania Turnaturi, unitamente a UNITED International Media Partners. Grazie alle vallette che hanno coadiuvato l’organizzazione nella consegna dei premi e degli attestati: Ludovica Belmonte e Luciana Russoniello.

I premi, bellissimi piatti artigianali in ceramica ritraenti il logo del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD e personalizzati per ciascun premiato, sono stati realizzati da Bottega Branca – Creazioni in Ceramica, grazie alla maestria di Agostino Branca, e sono l’espressione dell’eccellenza italiana e del Made in Italy. Al termine dell’evento i premiati e tutti gli ospiti presenti sono stati inviati a partecipare a un aperitivo informale che ha avuto luogo presso la meravigliosa terrazza panoramica, dalla vista mozzafiato, dell’Istituto Marangoni. Il cocktail ha dato la possibilità agli intervenuti di degustare le eccellenze gastronomiche preparate dal Ristorante Italiano 450 gradi, innaffiati dagli ottimi vini e dall’ineguagliabile prosecco dell’azienda Casa Poles. Il tutto è stato animato con ottima musica italiana da Fabyo DJ.

Il COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD è stata l’occasione per parlare dell’Italia, delle sue eccellenze, della cultura italiana, a 360°, degli espatriati, dell’unicità del Bel Paese, dell’indiscusso talento italiano e del bello che ci contraddistingue nel mondo, ancor più consapevoli che solo INSIEME … si è più forti! L’appuntamento negli Stati Uniti d’America con il COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD e CASA ITALIA MIAMI AWARD è per ottobre 2025, sempre presso il tempio della moda, dell’arte e del design in America, l’Istituto Marangoni Miami.