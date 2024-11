Al Gallery 16 di Bologna Concerto nazionale contro la violenza sulle donne

Prosegue l’impegno del meeting delle Etichette indipendenti a favore delle donne. Ecco il concerto nazionale contro la violenza sulle donne di sabato 23 novembre a Bologna. Dalle 21 apre la seconda parte Milena Mingotti.

Sabato 23 novembre al Gallery 16 di Bologna concerto contro la violenza sulle donne con Roberta Giallo e Pia Tuccitto e tante altre ospiti. Dalle ore 19 dopo un aperitivo per la prima parte si esibiscono Deborah Bontempi, Laura B e Laplastique, previsti interventi e letture , segue la dj Nicolae Barbieri

Il Coordinamento Stage & Indies da sempre impegnato con AudioCoop, Aia, Rete dei Festival insieme all’Associazione Rumore di Fondo con il patrocinio di Assomusica, Nuovo Imaie, Bologna Città della Musica Unesco, Eufonica by Bologna Fiere e del Meeting delle Etichette Indipendenti organizza sabato 23 novembre a Bologna al Gallery 16 in Via Nazario Sauro 16 a partire dalle ore 19 in due tempi il concerto contro la violenza sulle donne “Sotto il Cielo delle Donne”.

Si tratta di una serata che conclude il lungo itinerario annuale realizzato da tutte queste realtà indipendenti con le azioni di contrasto al Gender Gap nel settore musicale che hanno il suo apice nel contest ORI – Onda Rosa Indipendente, oramai un punto di riferimento nazionale con centinaia di adesioni e che sta facendo emergere decine e decine di nuove artiste e cantautrici della nuova scena indipendente ed emergente italiana che si stanno mettendo in luce a livello nazionale.

Sabato 23 novembre al Gallery 16 di Bologna il concerto si aprirà alle ore 19 con le esibizioni della cantante e interprete bolognese Deborah Bontempi alla quale seguiranno le cantautrici Laura B e Laplastique.

Nella seconda parte a partire dalle ore 21 toccherà invece alla cantautrice imolese Milena Mingotti, vincitrice di ORI due anni fa, aprire la serata che si concluderà con i live delle cantautrici bolognesi Pia Tuccitto e Roberta Giallo che presenteranno tutte e due i loro due nuovi singoli. L’ingresso è a offerta libera e tutto il ricavato sarà donato ai centri contro la violenza sulle donne.

Dopo aver dato da sempre a centinaia di cantautrici e artiste indipendenti l’opportunità di potersi esibire sui palchi del MEI, e aver promosso fin dal 2011, oramai da 15 anni, in modo esplicito la parità di genere in ambito musicale, si conclude con questo concerto l’anno di attività del circuito indipendente a favore del mondo femminile nella musica e nella società.

Alle 19 la serata sarà aperta da un aperitivo conclusivo dei progetti contro il gender gap nel settore musica realizzati dall’Associazione Rumore di Fondo di Faenza in collaborazione con la Regione Emilia . Romagna, la Siae e il MEI con gli interventi di Roberta Barberini, Cristina Sciacca e Valentina La Rosa, tra le altre.

ROBERTA GIALLO presenta il suo nuovo singolo in uscita a meta’ novembre Artista multidisciplinare, Roberta Giallo è cantautrice, scrittrice, attrice, visual artist, performer teatrale e produttrice, laureata con Lode in Filosofia Morale.

Ha collaborato con Lucio Dalla Samuele Bersani, Mauro Malavasi, Corrado Rustici, Paola Pallottino e numerose Orchestre italiane.

Nel 2006 ha aperto il concerto di Sting a Napoli e ha poi lavorato con Dalla, suo produttore e mentore.

Nel 2014 ha debuttato a Hong Kong con “Trip Of A Dreaming Soul,” mentre nel 2018 ha intrapreso il “Astronave Gialla World Tour” toccando, Mosca, Singapore, Los Angeles, Kiev, Hong Kong, Ho Chi Minh, Montecarlo, Porto, Oslo.

Nel 2019, ha debuttato come attrice nel film “Il Conte Magico” e ha ricevuto il premio come migliore attrice protagonista al “Symbolic Art Film Festival” di San Pietroburgo.

Oltre alla sua attività live, in teatri e luoghi di pregio (Teatro Massimo di Palermo, Theâtre Dés Variétés Di Montecarlo, Y-Theater Hong Kong, Teatro Comunale di Bologna, Museo Maxxi Di Roma, Auditorium Stelo Molo di Roma, Club Tenco, etc), da diversi anni è giurata ai Live di “Musicultura” e autrice di colonne sonore per il cinema e spettacoli teatrali.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come il Premio Bindi, il Premio Dei Premi, il Premio Musicale Dino Campana, La Targa Kora al Premio Lauzi, e i recentissimi: “Targa MEI” per la diffusione dell’arte di Lucio Dalla nel mondo, il Premio “Rai Cinema Channel” per il miglior videoclip di “Ci salveranno Gli Alieni, il “Best European song of the year 2024 Wildfilmmaker & Hollywood Reporter durante il Festival di Cannes per il brano “Voce al Bene” in duetto con Samuele Bersani, “Il Premio alla carriera Città di Nardò” e il Premio Adriatico per essersi distinta con la sua poliedricità artistica.

MILENA MINGOTTI apre la serata con il suo nuovo spettacolo piano e voce Milena Mingotti è una giovane cantautrice imolese. Dall’età di 13 anni ha iniziato a scrivere testi e melodie e da quel momento non ha più smesso. Il 21 luglio 2022 ha vinto il prestigioso premio d’autore Bruno Lauzi e il premio Cora con il suo brano “Per l’amore che ho dentro”. Durante il Mei meeting delle etichette indipendenti ha ricevuto il prestigioso premio “Nuovo Imaie – miglior canzone d’autore”. Il 29 settembre ha vinto il premio “Onda rosa indipendente” con il suo brano “Prima degli altri”. Il 22 Aprile 2023 ha pubblicato il suo primo album “Leggimi la schiena” contenente 9 brani di cui 7 inediti e due cover. A dicembre del 2023 ha ricevuto la targa ‘Un’autrice per la musica italiana’.

Cantautrice, vocal coach, arrangiatrice, produttrice, insegnante di canto, esperta in Vocologia artistica e personal trainer per performer. Laureata in Canto Jazz e Pop presso il Conservatorio F. Venezze di Rovigo, Certificata nel Metodo Pilates ®, forma da più di vent’anni cantanti a livello professionale con il suo Metodo di Canto FBFS Floor Barre for Singers ® (Sbarra a Terra per Cantanti ®) presentato al Convegno Voce Artistica nel 2011 con il Dott. Franco Fussi. Troviamo una pubblicazione del Metodo nel libro La Voce del Cantante Vol. VII Ed. Omega di Franco Fussi, in seguito pubblica l’ E-book Movimento ed Espressione Corporea per Cantanti e Performer con l’amica coreografa e danzatrice Emilia Sintoni (Ed. Area51). Da diversi anni collabora con il coach Massimo Franceschetti nella Comunicazione interpersonale, Leadership, Team Building e Sviluppo personale presso aziende di prestigio e l’Università aperta di Imola. A livello discografico pubblica 4 progetti come cantante arrangiatrice e produttrice: Conosciuta come voce del gruppo dance Datura dal 2002, approda alle classifiche europee con il singolo “Will Be one”, collabora con diversi autori del panorama pop italiano tra cui Saverio Grandi con il quale firma diversi brani del suo repertorio. Vince nel 2016 Targhe D’Autore Controcorrente, e due borse di Studio al Cet di Mogol (Centro Europeo di Toscolano) nel 1998 e 2000.

Laura Bonomi, in arte Laura B è una cantante e autrice. Intraprende il percorso accademico presso i Civici Corsi di Jazz diplomandosi nel marzo 2018. Alcune collaborazioni e progetti: quartetto jazz Gypsy Soul Trio, progetto rock blues Laura B Band promosso dalla vocal coach Lalla Francia, trio acustico rock blues con Lucio Bardi (De Gregori) e Luciano Ninzatti (Bertè). Voce solista e autrice di brani inediti in inglese per la band indipendente Lemon Squeezers, con i quali ha pubblicato il cd “Pop Hurt” 2016, Maninalto! Records, con cui si è esibita in festival importanti come Sun Valley Festival, Bum Bum Festival, Radio Onda d’Urto, Solstizio d’Erbanno, Carroponte e ha aperto i concerti di artisti come Vallanzaska, Ruggero de I Timidi, Ambramarie, Kutso, Giuliano Palma. Ad oggi si esibisce in alcuni progetti live tra cui Women in Woodstock, The Bi-tols e SoundScapes (Alberto Viganò). E’ impegnata in studio per la realizzazione del suo progetto in lingua italiana.

Cantautrice. Lavoro al mio progetto di inediti da solista sotto un’etichetta indipendente. Canto dall’infanzia e suono la chitarra (a livello basilare), che uso principalmente per scrivere canzoni. Ho frequentato diverse scuole di musica, tra cui la Point Blank di Londra, dove ho acquisito, nel 2019, il diploma in Singing and Songwriting.

PIA TUCCITTO presenta il nuovo singolo in uscita il 22 novembre, ecco la bio Maria Pia Tuccitto inizia a suonare il pianoforte da bambina; completa gli studi nella sua città natale e nel 1985 si trasferisce a Bologna per frequentare l’Università, laureandosi nel 1994 in lettere e filosofia con una tesi dal titolo Rock al femminile. Nel 1993 il suo esordio musicale al Festival per Voci Nuove di Castrocaro, dove arriva alla serata finale con il suo brano Trasloco e viene notata da Gaetano Curreri che la introduce nel team di Vasco Rossi. Nel 2000 compone sette canzoni per Patty Pravo: Una donna da sognare, Se chiudi gli occhi, Sparami al cuore, Parliamone, Count Down, Innamorata d’amore, Buongiorno a te, contenute nel suo 22º album, Una donna da sognare, nel quale parteciperà anche come corista. Una donna da sognare diventa la sigla della soap opera Ricominciare. Partecipa per la prima volta all’Heineken Jammin’ Festival di Imola nel 2000. Nel 2001 esce il primo singolo dal titolo Ciao amore. In seguito parte come guest star del tour Stupido Hotel di Vasco Rossi. Nel 2003 escono i singoli Quella vispa di Teresa e Se chiudi gli occhi. Nello stesso anno scrive con Laura Trentacarlini il brano Buon compleanno, e la canzone Voglio una ninna nanna, entrambi pubblicati nell’album intitolato Prima di partire di Irene Grandi. Durante l’inverno parte per una breve tournée in Germania, suona al S036 e al Zwinglikirche di Berlino e partecipa al Festival Rock di Düsseldorf. Nel 2004 firma il brano dal titolo E… contenuto nell’album di Vasco Rossi Buoni o cattivi, e parte con lui come supporter per l’omonimo tour che durerà due anni. Durante quest’anno Pia Tuccitto scrive Palermo facci sognare, canzone dedicata al Palermo cantata con Roberto Superchi. Nel 2005 è pubblicato il singolo Un segreto che… e dà il titolo al primo album di Pia, prodotto da Vasco Rossi e Frank Nemola, con il quale parteciperà all’ottava edizione Heineken Jammin’ Festival. Il booklet del cd contiene per ogni canzone un’illustrazione della pittrice Adriana Luperto. Nel 2006 escono altri due singoli Non so baciarti e Io nervosa, e Pia parte da Milano il suo primo tour Un segreto che… e farà tappa in tutti i maggiori club italiani. Nel 2007 Pia parte in tournée con un progetto intitolato 4Venti Live. A settembre esce La tua foto, il suo nuovo singolo che precede l’uscita del secondo album. Vasco Live 2007 è il tour che la vede nuovamente supporter di Vasco Rossi. Contemporaneamente scrive il nuovo inno della Fortitudo Pallacanestro Bologna, dal titolo Fortitudo solo per amore, interpretato insieme a Gaetano Curreri degli Stadio. Nel maggio del 2008 esce il secondo lavoro di Pia Tuccitto dal titolo Urlo, prodotto da Vasco Rossi e arrangiato Frank Nemola e Guido Elmi, e contiene il singolo Se non ti ammazzo ammazzami tu. In contemporanea parte il nuovo tour Vasco.08 Live in concert e Pia è la sua supporter. Il 24 ottobre 2008 esce Buongiorno a te, il brano è il terzo singolo che contenuto nell’album Urlo, entra a far parte della colonna sonora di Albakiara – Il film. Il testo della canzone “Buongiorno a te” ispira Elisabetta Pasquali nella scrittura del libro Il gusto del picchio edito nel 2008. Nel 2009 esce Perché tutto muore, canzone scritta da Pia per Cosmo Parlato, e inserita nel album Soubrette. Nel 2009 canta Il mio canto libero insieme a Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Giorgia, Elisa ed altre interpreti, riunite nel progetto Amiche per l’Abruzzo per la raccolta fondi destinata alle popolazioni terremotate. Nel 2010 esce il cd Ti amo anche se non so chi sei, prodotto da Marinella e Roberto Ferri a favore delle associazioni che si occupano della donazione degli organi. La supervisione artistica è di Franco Battiato. Nel 2011 escono altri due singoli: Com’è bello il mio amore e Sto benissimo scritto con Bettina Baldassarri, prodotti da Pia Tuccitto e arrangiati da Luca Bignardi. Nel 2012 Pia produce L’Italia di Pia una tournée multimediale attraverso l’Italia che si conclude nel 2019. Il 29 ottobre 2013 esce il nuovo singolo di Pia dal titolo 7 Aprile prodotto e arrangiato da Pia Tuccitto e Luca Bignardi. Il 28 agosto 2014 esce il singolo My Radio presentato al Il Cairo nell’occasione della 3ª Edizione dell’Italian Egyptian Festival organizzata dal Ministero del Turismo Egiziano.Il 17 gennaio condivide il palco con Gianni Morandi, Cesare Cremonini e Francesco Renga in occasione dello spettacolo Starteraphy. Il 10 marzo 2015 viene pubblicato su iTunes e su tutti gli Store Digitali Que bonito mi amor, versione spagnola di Com’è bello il mio amore, singolo del 2011. L’uscita della versione spagnola è stata presentata in anteprima radiofonica internazionale su La Tecno Fm 88.3 di Buenos Aires (Argentina).Il 19 settembre 2015 viene presentato a Bologna il Bovo Tour Ioelei, nato dalla collaborazione tra Pia e Federica Lisi Bovolenta. Nello spettacolo si alternano le letture tratte dal libro Noi non ci lasceremo mai, edito da Mondadori nel 2013, e le canzoni di Pia. Del progetto “ioelei” ne hanno parlato il settimanale Donna al Top, le trasmissioni Barone Rosso e Roxy bar, Domenica In, Maurizio Costanzo Show, Tg2, Tv2000, Rai3, Rai Sport, Rai2, Sky Sport e Radio Dj. Il 6 marzo 2016 a Mantova le è assegnato il “Premio Valore al Merito” per la carriera. Il 4 ottobre 2019 esce il singolo Tu sei un sogno per me, ft. Federica Lisi. Il nuovo singolo è stato dato in esclusiva in Argentina a Dial RadioTV. A gennaio 2020 entra a far parte di un programma radiofonico “Motel 5 Stelle” fondato insieme con Marco Mariani Piper, Federica Lisi su Comoradiointernational. Il 10 gennaio 2020 esce il singolo E…, brano portato al successo da Vasco Rossi nell’album del 2004 Buoni e cattivi e dato in esclusiva in Argentina a Dial RadioTV. Il video del regista Fabio Fiandrini, è trasmesso in anteprima esclusiva su TGcom24. Il 31 gennaio esce il terzo album della rocker “Romantica io” che è presentato su Sky Sport 24, al Barone Rosso di Red Ronnie e nelle radio argentine Sensaciones Italianas e La Tecno FM 88.3. Il 19 giugno esce in radio con il singolo Com’è bello il mio amore anche in versione spagnola dell’autrice madrilena Margina Garcia Que monito mi amor. Il singolo è stato dato in esclusiva in Argentina a Dial RadioTV. Il 23 ottobre esce il terzo brano “Stupida per te” accompagnato dal video dove vede protagonista insieme con Pia il cantautore Franco Simone. Dial Radio Tv ha l’esclusiva per l’Argentina. Il 29 gennaio 2021 esce il quarto singolo in bilingue “Perché tutto muore”/”Porque todo muere” (autrice madrilena Marghina Garcia). L’11 Giugno 2021 esce il nuovo singolo April 7th ft. Erene Mastrangeli, autrice italo-americana dell’adattamento in lingua inglese. Il 18 settembre con il brano Buongiorno a te crea lo spot del programma “Buongiorno Italia” di Gabriela Malusa su Citrica Radio (ARG). Il 1º ottobre 2021 esce il quinto singolo Romantica io, che dà il nome all’album, testo de La Rocker e musica di Corrado Castellari Il 22 novembre 2023 Claudia Ossaba dalla Colombia apre un gruppo di fans Facebook “Gli amici di Pia Tuccitto. Il 15 giugno 2024 il brano Se chiudi gli occhi fa da colonna sonora ad un paragrafo del libro Tre fuori di testa in attesa di giudizio di Alfonso De Meo edito Transeuropa.