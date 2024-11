Salvatore Mete tra i concorrenti di X Factor Albania

Salvatore Mete, allievo della RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, entra ufficialmente tra i concorrenti della nuova edizione di X Factor Albania.

La strada per arrivare a questo risultato è stata emozionante e ricca di sfide. Salvatore, uno dei tre italiani a candidarsi, ha affrontato una serie di provini culminati nelle Audition davanti ai giudici. Durante la sua esibizione del brano “Mon Amour” di Slimane (canzone finalista per Eurovision 2024), ha conquistato il pubblico albanese, che ha accompagnato la performance illuminando la sala con le torce dei telefoni e cantando insieme a lui. Il calore del pubblico e il supporto dei giudici hanno reso l’esperienza indimenticabile, portando l’artista ad ottenere ben 4 “Sì” unanimi, accompagnati da entusiastici complimenti. Dopo aver superato i Bootcamp a pieni voti è approdato alle Home Visit, dove ha incantato il suo giudice, Young Zerka, con una toccante interpretazione di “Never Enough”, tratto dal musical The Greatest Showman. Questo gli ha garantito un posto ufficiale tra i concorrenti di X Factor Albania.

“È un sogno che si realizza”, ha dichiarato Salvatore Mete, emozionato per questa straordinaria opportunità. “Durante tutto il percorso, mi sono ripetuto: ‘Con così tanti artisti, prenderanno proprio me?’ Questo risultato è un inno alla perseveranza e al supporto delle persone che mi sono vicine”.

L’artista ha voluto ringraziare calorosamente la sua insegnante Cecilia Cesario, che non ha mai smesso di credere in lui: “Finalmente mi hai seguito. Goditi questa bellissima esperienza e spacca”, un messaggio che continua a ispirarlo. Un ringraziamento speciale è andato anche ai suoi genitori e ad Antonio, pilastri fondamentali della sua vita, per il loro costante sostegno.

Ora, Salvatore Mete si prepara alla fase finale, pronto a calcare quel grande palco che ha sognato sin da bambino. La sua partecipazione a X Factor Albania rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un esempio di come talento, dedizione e supporto possano portare a realizzare i sogni più grandi.

Salvatore Mete, 32 anni, originario di Lamezia Terme, è un hairstylist e proprietario del centro di bellezza Eden Hair and Beauty di Lamezia Terme. Quest’anno ha vissuto un periodo particolarmente significativo, caratterizzato da due notizie bellissime e inaspettate. Dopo anni di studio presso RC Voce Produzione, seguito dalla vocal coach Cecilia Cesario e da Rosario Canale, ha pubblicato il singolo “I LOVE MY LIFE”, scritto dall’artista MR. ANIMAL, disponibile su tutte le piattaforme digitali e inserito nella compilation “HIT MANIA DANCE”.

La RC Voce Produzione è una scuola di alto perfezionamento canoro e artistico diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale che vanta da oltre dieci anni una presenza importante su tutto il territorio nazionale e si configura sicuramente come la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. A guidare la scuola ci sono due tra i più influenti artisti, cantautori e vocal coach del panorama nazionale:

Rosario Canale, autore multiplatino per Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto e svariate edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro.

Cecilia Cesario, cantautrice, musicoterapeuta, vocal coach ad Amici di Maria De Filippi e ad Amici di Maria De Filippi Celebrities e protagonista di svariati tour internazionali.