Sinner trionfa in Italia 48 anni dopo Panatta

L’ultima vittoria di un tennista italiano in un grande torneo in Italia portava la firma di Adriano Panatta. Erano gli Internazionali 1976. Dopo 48 anni Jannik Sinner riporta il tennis italiano in trionfo in Italia.

Jannik Sinner ha battuto in finale lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4 e si è preso anche le Atp Finals, il torneo dei “maestri” che vede sventolare per la prima volta il tricolore, per di più nella bellissima cornice dell’Inalpi Arena di Torino. Un 2024 magico per il nostro portacolori: Australian Open, primo posto mondiale, Us Open, e poi 3 Masters 1000 e il trionfo qui a Torino, per un totale di 8 tornei vinti. Ma non è finita! Ci sono le finali di Coppa Davis a Malaga per uno storico bis.

Jannik Sinner diventa il primo giocatore a vincere 70 incontri e a conquistare 8 trofei da Murray nel 2016 (78 vittorie, 9 titoli). In tutta la stagione ha accusato solo 6 sconfitte. Con Torino ha inanellato 11 partite vinte consecutive e 26 successi negli ultimi 27 match (unico k.o. quello contro Alcaraz in finale a Pechino). A Torino è stata netta la dimostrazione di superiorità di fronte ai top player.