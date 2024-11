Serie C NOW 15esima giornata girone C quatto gol del Crotone al Latina e ingresso nella zona play-off. Tumminnello, Gomez gemelli del gol

Latina 0

Crotone 4

Marcatori: 4° Oviszach, 10° Gomez, 49° Silva, 53° Tumminello

Latina (3-5-2): Cardinali, E.Vona, Marengo, Di Renzo, Ercolano

(A.Vona), Ricciardi, Petermann, Crecco, Improta (Martignago),

Di Livio (Ciko), Bocic (Addessi). All. Boscaglia

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (D’Aprile), Cargnelutti, Armini, Giron (Groppelli), Gallo (Barberis), Schiro’, Silva (Kolaj), Tumminello, Oviszach (Cantisani), Gomez. All. Longo

Arbitro: Domenico Leone di Barletta

Ass. Mario Chichi di Palermo – Emanuele Fumarullo di Barletta

Quarto giudice a bordo campo: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Ammoniti: Petermann, Guerini, Ercolano, Gallo, Vona

Angoli: 4 a 2 per il Latina

Recupero: 1 e 2 minuti

Note: Un minuto di raccoglimento nel ricordo delle vittime della strada.

Mister Longo: “Crotone cinico, ha disputato la migliore partita. Non tragga in inganno l’attuale posizione di classifica del Latina, la squadra di mister Boscaglia gioca un buon calcio. Noi abbiamo saputo unire tutte le fasi di gioco con il giusto equilibrio. Dobbiamo continuare in questo percorso intrapreso e non solo pensando alle ultime sette partite. Se il Crotone sta dimostrato un certo spessore tecnico nelle ultime sette partite, il merito è anche per il lavoro fatto in precedenza. La qualità di una squadra non si costruisce nel breve periodo”.

L’attacco più sterile del girone, qual è quello del Latina, non ce l’ha fatta ad avere la meglio sul Crotone, con la peggiore difesa, e conquistare il secondo successo interno della stagione. C’è riuscita, invece, la squadra di mister Longo a rientrare negli spogliatoi con i tre punti per la seconda volta in questo campionato per quanto riguarda le partite esterne. Ritorno al successo nei confronti dei laziali che non si verificava dal campionato di serie B 2013/2014. Settimo risultato utile consecutivo (4 vittorie, 3 pareggi) con ingresso nella zona play-off con una goleada e senza subire gol come non avveniva dalla quarta giornata (Crotone vs Messina 2-0). Un traguardo a lungo atteso che consentirà al Crotone di guardare il prosieguo della stagione in maniera diversa. Per gli uomini di mister Boscaglia è tutto da ripensare per quanto riguarda l’uscita dalla bassa classifica. Pitagorici in campo fin dall’inizio con un solo cambio rispetto alla precedente formazione e questo ha riguardato l’ingresso del difensore Armini al posto dell’infortunato Di Pasquale. Locali con il portiere Cardinali in sostituzione di Zacchi, Marengo difensore per Berman e Ricciardi al posto dello squalificato Ndoj.

Calcio d’avvio a favore del Crotone che si schiera con il 4-2-4 in fase offensiva con Silva a destra e Oviszach a sinistra e Tumminello regista della prima linea. Micidiale la fascia sinistra fin dai primi minuti, esattamente al quarto una triangolazione Tumminello, Oviszach mette quest’ultimo in condizione di portare in vantaggio il Crotone. Decimo minuto ancora dalla fascia sinistra Tumminello per Gomez che mette dentro il pallone del secondo vantaggio. Pitagorici padroni del campo con Gallo Schiro’ che nella zona mediana concedono poche ripartenze agli avversari. Prima innocua parata di D’Alterio al minuto trentatré su tiro di

Di Livio. A chiusura della prima parte Giron avrebbe potuto portare a tre i gol per la sua squadra se Cardinali non l’avesse impedito con un’ottima parata. Ripresa con il Latina che lascia fuori Di Livio per Ciko ma è il Crotone che continua a fare la partita. Minuto quarantanove sempre Tumminello come assistmen consente a Silva di mettere dentro il terzo pallone con un perfetto tiro da fuori area. Tumminello non ci sta a rimanere senza gol e in contropiede se lo procura al minuto cinquantatre.

Cinque minuti dopo rigore a favore del Crotone per fallo di Vona, dal dischetto calcia Gomez, para Cardinali. Errore o bravura che non cambia il corso della partita. Squali sempre propositivi e con il credo del gol su ogni pallone. Voti alti per tutti, il migliore Tumminello.