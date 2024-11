Pistoia, conto alla rovescia per la Città del Natale

Il conto alla rovescia è iniziato: il 23 novembre si accenderanno luci e colori di Pistoia Città del Natale.

Alle 17 piazza Duomo si animerà con le videomapping natalizie, e nello stesso momento il sindaco Alessandro Tomasi accenderà l’Albero di Natale, accompagnato dal concerto “I Grilli sotto l’albero” del coro I Grilli Cantanti diretto da Lucia Innocenti Caramelli, e dal concerto “È magia il Natale” di Banda Zenzero e Tempo Futuro aps.

Il pomeriggio sarà animato poi dal concerto dei Vocal Blue Trains, un gruppo vocale di 34 cantanti e musicisti, dalla musica itinerante della Magicaboola Brass band, dalla parata delle Farfalle luminose su trampoli, e dalla sfilata di Minnie, Paperino, Topolino e dei fantastici personaggi dei cartoons.

Per un mese e mezzo, fino al 6 gennaio, le vie, le piazze, i monumenti e i luoghi cittadini, dal centro alle frazioni, saranno addobbati a festa e animati da iniziative ed eventi per ogni età.

Sempre il 23 novembre verranno inaugurati il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo, arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza San Francesco (entrambi nella mattinata) e la Casa di Babbo Natale nelle Sale affrescate del Palazzo Comunale (nel pomeriggio).

Al Polo Culturale Puccini Gatteschi negli orari di apertura prenderà il via il laboratorio per adulti L’albelibro, addobbo dell’albero di Natale con dono/scambio libri. Nel pomeriggio in Palazzo de’ Rossi la curatrice racconterà la mostra In visita | Maria Lai, mentre alla Biblioteca San Giorgio si terrà la lettura per bambini La mamma di Neandertal: una donna di altri tempi (editoriale scienza, 2024) con Irene Biemmi e Sandro Natalini. La sera (replica il 24 novembre) al Teatro Manzoni andrà in scena La Locandiera di Carlo Goldoni, per la regia Antonio Latella, con Sonia Bergamasco.

Tutta la città fino al giorno della Befana sarà addobbata a festa con luminarie, alberi di Natale e presepi e animata da eventi culturali e iniziative.

In piazza Duomo sugli edifici, dalla chiesa al Palazzo Comunale, dalla Torre campanaria al Tribunale, saranno proiettati fasci di luce e videomapping.

Luci aeree abbelliranno le strade tra Piazza Giovanni XXIII, Piazza della Sala, Globo e Corso Gramsci, quelle nell’area tra Piazza San Francesco, Porta al Borgo, Capostrada, Porta Carratica, Stazione Ferroviaria e Piazza della Resistenza e quelle nella zona tra Porta San Marco, Pontelungo e Viale Adua. In via degli Orafi è previsto un allestimento con luci d’artista. Verranno illuminati con luci calde giardini ed edifici di interesse storico-culturale come l’ Ospedale del Ceppo e il Parterre.

Nel centro storico e nelle frazioni si incontreranno 27 alberi di Natale decorati con luci e addobbi realizzati dagli alunni delle scuole pistoiesi. Saranno posizionati in Piazza Duomo davanti al Palazzo del Governo, in Corso Fedi, in San Filippo, in Piazza San Bartolomeo a Bonelle in Piazza Modesta Rossi, a Fornaci in piazza Nelson Mandela e in Via del Fornacione, a Bottegone in Piazza D’Angela, a Porta Lucchese, in Via delle Pappe, in Piazza San Lorenzo, alla Scuola materna alle Piastre, all’ Ospedale San Jacopo, a Monteoliveto, in Piazza Dante, nella Piazzetta della Sapienza, in Piazza Civinini, in Piazza Giovanni XXIII, in Piazza Garibaldi, davanti alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, al Giardino di Cino, alla Galleria Nazionale.

“Pistoia in questo periodo si illumina e si anima grazie alle tante proposte in calendario fino alla Befana” afferma il sindaco Alessandro Tomasi. “L’augurio è di vedere le nostre piazze piene di persone che possano cogliere pienamente le occasioni che la città saprà offrire. Gli eventi e gli allestimenti si intrecciano con l’atmosfera autentica che Pistoia ha preservato e che nel periodo natalizio trova compimento”.

Per un mese e mezzo ci saranno letture, concerti, spettacoli di teatro e danza, musica itinerante, giochi, visite guidate alle mostre, mercatini artigianali a tema e una versione invernale del Pistoia Blues Festival, “Magia di Natale” organizzata dall’associazione Blues’in.

Il programma è disponibile sul sito www.pistoiacittadelnatale.com e sulle pagine social della Città del Natale:

Instagram: https://www.instagram.com/pistoia.cittadelnatale/

Facebook: https://www.facebook.com/pistoia.cittadelnatale/