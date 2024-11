“Mercurio” è il singolo d’esordio dei Selva Oscura

Da venerdì 15 novembre 2024 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “MERCURIO” (Overdub Recordings), il primo singolo dei SELVA OSCURA.

“Mercurio”, singolo d’esordio estratto dall’EP “Selva Oscura” in uscita il 6 dicembre 2024, è il biglietto di presentazione di una band che mira subito ad una comprensione mirata e diretta del progetto già dal primo ascolto. Suono granitico e cugino illegittimo delle esperienze anni ‘90 di band del panorama mondiale come Soundgarden e Screaming trees questo pezzo diffonde potenza e misticismo all’ennesima potenza.

Non esistono intenti mirati alla messa a fuoco di un orizzonte preciso, tuttavia “Mercurio” fa carezze all’hard rock regalando sguardi che ammiccano alla psichedelia più pura, senza restarne ne schivo ne complice.

Spiega la band a proposito del brano: “Fedele alle sonorità e alle attitudini hard degli anni ‘90, Mercurio è il primo singolo estratto dall’Ep omonimo dei Selva Oscura. Stragonfio di psichedelia mischiata alla potenza della sezione ritmica, Mercurio aprirà un nuovo varco nella musica hard italiana da sempre esclusa da determinate esperienze”.

Il videoclip di “Mercurio” è il tentativo di coniugare e collegare il suono di Selva Oscura al suo naturale immaginario, fatto di chiari riferimenti alla natura nonché dall’elemento astratto che preserva la psichedelia del suono del brano. Non esiste uno storyboard, volutamente le immagini sono plasmate allo scopo di dare e lasciare un segno riconoscibile.

Biografia

SELVA OSCURA sono Umberto Maria Giardini (voce e chitarra), Enrico Blanzieri (chitarra), Michele Dallamagnana (basso) e Filippo Dallamagnana (batteria). Nato dal semplice incontro ad un live estivo di musica rock, il progetto, si sviluppa nel più classico dei modi; unendo forze e idee in sala prova a porte rigorosamente chiuse. L’idea comune è quella di suonare musica dal vago sapore hard, proprio per la sua non collocazione con i tempi e le mode degli ultimi anni, allo scopo quindi, di ritrovare la magia persa negli ultimi due decenni, ritrovandola negli alti volumi e nei riff apparentemente ostili dell’hard rock di chiaro stampo Sabbathiano.

Con un sound potente, granitico ed estremamente affine all’energia degli anni ’90, nasce SELVA OSCURA. Forte di un’identità volutamente diversa ma allo stesso tempo concreta, si immerge nei liquidi del misticismo sonoro rilanciando un risultato che di certo invaghirà tutti coloro che amano le atmosfere hard, psichedeliche e prive di luce.

Quartetto classico con due chitarre, basso e batteria, non apre nessuna porta lasciata socchiusa della storia del nostro rock nazionale, tuttavia crea nuove immagini che legano l’esperienza psichedelica al rock statunitense anni 90a, con testi visionari e di prima scelta. Colori e suggestioni che stordiscono trasportando l’ascoltatore in un non luogo, senza via di ritorno. Selva Oscura è tutto questo.

“Mercurio” è il singolo d’esordio dei Selva Oscura, che anticipa l’uscita dell’EP, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito via Ingrooves (Virgin Music) /Universal disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale da venerdì 15 novembre 2024.