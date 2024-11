Eurostat: l’Italia ha uno dei migliori rapporti studenti-insegnanti

In base all’ultimo report Eurostat sul tema – relativo al 2022 – l’Italia vanta uno dei migliori rapporti studenti-insegnanti. Considerando tutto il sistema scolastico – dalle elementari alle superiori – l’Italia ha 10.4 alunni per ogni docente, mentre in Europa ce ne sono mediamente 12.1. Un dato che si mantiene abbastanza costante tra primo ciclo di istruzione (10.8) e secondo ciclo (10.0).

Le grandi d’Europa, con cui spesso l’Italia viene messa a confronto, ha proporzioni meno gestibili. La Francia con 15 studenti per docente è al penultimo posto, davanti solo al fanalino di coda dei Paesi Bassi, dove per ogni professore ci sono ben 16 ragazzi. Dietro al Belpaese anche la Finlandia (12.7), il cui sistema scolastico è un riferimento a livello mondiale. Stessa cosa per la Germania (13.3) e la Spagna (11.3).

Tuttavia secondo il rapporto Eurostat in dieci anni l’Italia ha perso quasi 800 mila studenti (-10%), passando dai circa 7,9 milioni censiti nell’anno 2015/16 ai poco più dei 7 milioni accolti dalle nostre classi nell’anno 2024/2025. Solo negli ultimi dodici mesi, tra il settembre 2023 e il settembre 2024, ne sono scomparsi oltre 120 mila. Per il 2024/25 si ipotizza un ulteriore calo: la proporzione dovrebbe attestarsi a 10.3.