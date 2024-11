Gliubich Casa d’Aste sceglie Cesena ed espone una preview della prossima asta di volumi antichi alla mostra “C’era una volta… il Libro”

“Il libro sogna, il libro è l’unico oggetto inanimato che possa avere sogni”, così scriveva il pescarese Ennio Flaiano. Come non credergli e come non pensare che il libro antico “sogna” e fa sognare da secoli appassionati di tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 novembre nei padiglioni della Fiera di Cesena si potrà “sognare” potendo scegliere tra una ricca offerta di volumi antichi, vintage e rarità.

Gianluca Gliubich, amministratore unico della casa d’aste omonima, con sede a L’Aquila – Capitale italiana della cultura 2026, ha scelto di esser presente per la prima volta alla famosa kermesse arrivata alla sua quindicesima edizione per incrementare un settore, quello del libro antico e di pregio, che vede presente sul mercato la giovane casa d’aste sin dalla sua nascita con ottimi risultati.

Arriveranno a Cesena una cinquantina di espositori da tutta Italia e dall’estero; fra loro librerie antiquarie e specializzate in testi rari e prime edizioni fuori catalogo, ma anche commercianti di stampe e mappe d’epoca.

Abbiamo chiesto al responsabile del dipartimento libri antichi e manoscritti della Casa d’Aste Gliubich, lo storico Loris Di Giovanni, che sarà presente in fiera con il fratello Antonio, di darci qualche anticipazione.

Porterò a Cesena cinque incunaboli tra cui una bibbia del 1480 ed un volume contenente due rari testi di notariato del 1475 e del 1483, pregiate edizioni di medicina dal XVI al XIX secolo, come l’opera chirurgica di Girolamo Fabrici d’Acquapendente magnificamente illustrata, volumi di storia dell’arte che comprendono la prima edizione del Vasari del 1550 ed un’altra del XVIII secolo dedicata a Leopoldo di Toscana con ben 160 tavole.

Carteggio tra D’Annunzio e Luise

Non poteva mancare, vista la provenienza geografica della casa d’aste, un ricco carteggio tra il poeta Gabriele d’Annunzio ed il medico Luigi Luise di Francavilla al Mare. Sempre nel medesimo lotto – aggiunge Loris Di Giovanni – una cartolina fotografica rappresentante il Vate che consuma il rancio nella gavetta assieme ai legionari di Fiume, autografata e datata. Sarà presente, inoltre, un’importante selezione di fac-simili a tirature limitate.”

Come di consueto la Fiera del libro viene ospitata nella più ampia cornice di “C’era una volta…”, la kermesse dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria, in programma negli stessi giorni con oltre 200 espositori da tutta Italia.