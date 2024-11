Serie C NOW girone C 14esima giornata il Crotone batte (3-2) il Catania e allunga la serie positiva

Crotone 3

Catania 2

Marcatori: 9° Silva, 25° Gomez, 31° Giron, 72° – 78 Stoppa

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti,

Di Pasquale (Armini), Giron, Gallo (Barberis), Schiro’, Silva (Cantisani), Tumminello (Chiarella), Oviszach (Vitale), Gomez. All. Longo

Catania (3-5-2): Adamonis, Ierardi (Carpani), Di Gennaro, Castellini, Quaini (Mozntalto), Lunetta (Stoppa), Verna, Jimenez, Anastasio, Inglese (D’Andrea), Guglielmotti (Raimo). All. Toscano

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Ass. Marco Sicurello di Seregno

Andrea Pasqualetto di Aprilia

Quarto giudice: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Ammoniti: Quaini, Di Pasquale, Di Gennaro

Angoli: 2 per il Catania

Recupero: 2 e 6 minuti

Spettatori: 3.877 incasso euro 14.580,98

Non ce l’ha fatta il Catania, di mister Toscano, ad interrompere la serie positiva del Crotone (ora di sei giornate) e tornare al successo dopo quattro partite.

Risultato finale che conferma anche la tradizione favorevole dei pitagorici quando affrontano gli etnei in campionato. “La scalata nella parte alta della classifica avverrà col trascorrere delle partite se non perdiamo altro terreno lungo la strada – aveva dichiarato mister Longo alla vigilia -” e stasera le consegne sono state rispettate dai suoi giocatori. Ancora turn over a proposito della formazione con riferimento alla precedente. Novità il ritorno di Tumminello, in sostituzione di Stronati, a fare coppia con Gomez fin dall’inizio per un maggiore potenziale offensivo. Altre novità l’inserimento del portiere D’Alterio per Sala, Guerini difensore destro al posto di Rispoli, e Silva anziché Vitale. Sostituzioni che hanno contributo al successo unitamente alla buona prestazione dei centrocampisti Gallo, Schiro’, sempre presenti nell’interduzione delle giocate avversarie.

Il tecnico Toscano ha preferito lasciare fuori Raimo, Luperini, Carpani, Montalto e sostituiti con Quaini, Lunetta, Jimenez, Guglielmotti.

Calcio d’avvio da parte del Catania e assedia la metà campo del Crotone rendendosi pericoloso al quarto minuto. Non stanno a guardare gli squali e al nono minuto in ripartenza passano in vantaggio con Silva dopo l’assist di Gomez. Il minimo vantaggio non soddisfa gli squali che cercano il raddoppio. Cosa che avviene al minuto ventitre con Gomez in seguito all’assist di Silva. Cortesia ricambiata. E non sta bene neanche la seconda marcatura al Crotone. Minuto trentanove punizione a favore degli squali fuori l’area di rigore per fallo di Di Gennaro (ammonito). Batte la punizione Giron e manda il pallone alle spalle del portiere Adamonis. Secondo gol stagionale del pitagorico. Due minuti di recupero e termina la prima parte dell’incontro con il Crotone che rientra negli spogliatoi con tre gol all’attivo. Evento mai verificatosi in questa stagione. Squali pratici e concreti nelle giocate offensive con Schiro’, Gallo, e nei pressi l’area avversaria con Tumminello e Gomez. Lungo le fasce la bravura di Giron e Oviszach è stata evidente. più che sufficiente la prestazione dei difensori. Peccato per Di Pasquale che ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Ripresa che vede il Catania sostituire il centrocampista Quaini con l’attaccante Montalto. Il forte passivo ha consigliato il tecnico Toscano di potenziare la prima linea. Ancora un cambio per Toscano ed ancora un attaccante, Stoppa, per un centrocampista, Lunetta. Cambio che ha consentito al Catania di accorciare le distanze al minuto settantadue con il nuovo entrato. E, minuto settantotto ancora Stoppa segna il secondo gol per il Catania. Da questo minuto in poi soffre il Crotone per il minimo vantaggio. Secondo tempo, ultimi venti minuti da dimenticare per il Crotone che ha concesso giocome gol al Catania.