Dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, si terrà a Pesche la XXI edizione de “I Presepi nel Presepe”, un evento che rientra tra gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e promozione delle attività culturali, con l’obiettivo di salvaguardare e divulgare il cultural heritage, favorendo altresì lo sviluppo del turismo regionale nell’ottica della sostenibilità, competitività e rigenerazione delle aree interne, attraverso iniziative di cui la comunità e le scuole siano protagoniste della cultura e delle tradizioni locali, nell’ottica dell’accoglienza e dell’ospitalità.

Nell’ambito della manifestazione, organizzata dal Comune di Pesche, dall’OdV I Presepi nel Presepe e da Molitour, con la direzione artistica di Mauro Gioielli e il patrocinio di molteplici enti e associazioni, sono previsti due concorsi rivolti ai maestri presepisti, ai poeti, agli adulti appassionati e agli alunni delle scuole di tutta l’Italia:

– I Presepi nel Presepe (Concorso nazionale di presepi);

– Il Presepe simbolo di Pace (Concorso nazionale di poesia).

Le iscrizioni per il concorso riguardante i presepi scadranno il 20 novembre, con invio delle opere entro il 3 dicembre; la premiazione avrà luogo il 6 gennaio. Il concorso relativo alla poesia prevede l’invio del modulo di partecipazione e del testo poetico entro il 5 dicembre; la premiazione avverrà domenica 5 gennaio.

Gli interessati possono consultare i bandi pubblicati sul sito web del Comune di Pesche (https://comune.pesche.is.it/hh/index.php).

I presepi e le poesie in concorso saranno esposti nello splendido scenario del borgo antico di Pesche e potranno essere visitati per l’intero periodo dell’evento. L’allestimento outdoor consentirà ai visitatori di immergersi in un paesaggio suggestivo, avvolti da un’atmosfera natalizia piena di emozioni, suoni, luci e colori.

L’edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 120 presepi e di altrettanti componimenti poetici di studenti e adulti, in rappresentanza di varie regioni italiane.

Quest’anno la manifestazione si arricchisca di due novità:

– il Presepe 4.0, che susciterà l’interesse e la curiosità non solo degli alunni, ma anche degli appassionati di tecnologie e di intelligenza artificiale;

– il Presepe dei Pasticceri, che vedrà la presenza di esperti maestri e semplici appassionati di arte dolciaria, e la partecipazione di scuole alberghiere di tutto il territorio regionale e nazionale.

Il programma completo della XXI edizione prevede numerose altre iniziative: i giri itineranti degli zampognari, la presenza delle ‘ndocce, lo spettacolo musicale della Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale di Pesche, l’incontro con Babbo Natale, il percorso del gusto, la proiezione d’un film di Natale, il concerto della etnoband “Il Tratturo”, la presentazione del “Calendario Pesche 2025”, la filodiffusione di musiche natalizie, le luminarie e il Presepe vivente.

Tutte le informazioni per la partecipazione ai Concorsi sono contenute nei bandi

CONCORSO PRESEPI 2024-25

scadenza per le iscrizioni 20 novembre 2024

invio opere presepistiche entro il 3 dicembre 2024

premiazione 6 gennaio 2025

CONCORSO POESIE 2024-25

invio modulo di partecipazione e testo poetico entro il 5 dicembre 2024

premiazione 5 gennaio 2025

È possibile scaricare i bandi dal sito web del Comune di Pesche

http://egov.hseweb.it/pesche/po/mostra_news.php?id=565…