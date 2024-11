Biden: ho detto a Donald Trump che la mia squadra assicurerà una transizione pacifica

Joe Biden ha parlato con Kamala Harriso e anche con il nuovo presidente. “Ho detto” a Donald Trump che la “mia squadra assicurerà una transizione pacifica” assicura l’attuale presidente in carica. “La volontà” degli elettori “prevale e dobbiamo accettare la scelta fatta dal Paese”, ha aggiunto. Il sistema elettorale americano è “onesto, giusto e trasparente” e il “20 gennaio avremo un pacifico trasferimento del potere”.

“Non possiamo mollare. Abbiamo perso questa battaglia, le sconfitte sono inevitabili, ma mollare è impensabile”, ha sottolineato Joe Biden. “Le battute d’arresto sono inevitabili, ma arrendersi è imperdonabile. Una sconfitta non significa che siamo stati sconfitti definitivamente. Abbiamo perso questa battaglia ma l’America dei vostri sogni chiede di rialzarvi. Andrà tutto bene, ma dobbiamo restare impegnati”.

“Ho parlato con il presidente eletto Trump per congratularmi per la sua vittoria, gli ho assicurato che ho dato ordine alla mia intera amministrazione di lavorare con la sua squadra per assicurare una transizione pacifica e ordinata”, ha aggiunto.

Alla fine del discorso dalla Casa Bianca Joe Biden è stato salutato dai reporter presenti con un grande applauso, una standing ovation e grida di sostegno. “E’ stato un onore lavorare con tutti voi, lo dico davvero”, ha detto il commander-in-chief.