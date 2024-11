Dall’8 novembre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in formato fisico “Dimmi”, l’album d’esordio dei Polo Territoriale realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

“Dimmi” è un album che ripercorre i primi anni di attività della band bresciana, esplorando le influenze musicali che hanno caratterizzato il loro percorso, dal pop punk energico e spensierato fino a un alternative rock più grezzo e introspettivo.

L’LP si apre con “BREBEMI”, un brano pop punk che descrive in modo leggero e diretto i cambiamenti e le contraddizioni della città natale dei musicisti, Brescia, e del quartiere che ha accompagnato le loro serate. Proseguendo, il disco entra subito nel vivo con i singoli “Serena” e “Pamela”, per poi richiamare le influenze pop punk con “Chiara Se Ne Va”. La title track “Dimmi” segna un punto di svolta, portando la narrazione su un registro più serio e riflessivo; da qui, brani come “Sognando Oslo” e “Grigio Cemento” affrontano un’analisi più intima. Nella seconda metà dell’album si sperimentano nuove sonorità, con pezzi come “Fiori di Tunisi” e “Tavor”, dai toni più angosciati e intensi, che si concentrano sul tema dell’abuso di sostanze. “Berlino” chiude l’album con un suono ruvido e carico di tensione simile a quello di “Tavor”, raccontando di una notte nella città tedesca. Il lungo finale strumentale, in pieno stile Polo Territoriale, sembra indicare che l’oscurità della seconda metà dell’album si dissolverà, lasciando spazio ad una nuova alba.

Nel complesso “Dimmi” esplora i temi dell’amore giovanile e dell’abuso di sostanze, sensibilizzando l’ascoltatore su argomenti come i disturbi mentali, le difficoltà e gli inciampi che rendono l’adolescenza un cammino intenso e a volte accidentato.

Commenta la band a proposito dell’album: “Difficile descrivere 5 anni insieme, abbiamo iniziato al liceo che avevamo 14/15 anni… Il disco è un riassunto del nostro primo periodo, ogni canzone è un ricordo diverso, una storia diversa. Ci piace pensare che dentro ci sia un po’ di tutto, è la genuina esemplificazione dei nostri primi passi di maturazione artistica. Alcuni di quei brani hanno 5 altri, altri forse 1, ci abbiamo lavorato molto e come esordio speriamo di essere riusciti a presentarci in maniera chiara. Noi non cerchiamo grandi verità, vorremmo essere solo quattro cantastorie un po’ scanzonati e giramondo, che nella maniera più genuina possibile ricordano qualche piccolo scorcio di vita vissuta e cercano un dialogo; con gli altri, con noi stessi? Non ha molta importanza, importa più quello che sente la gente quando ascolta la nostra musica”.

TRACK LIST:

BreBeMi

Serena

Pamela

Chiara Se Ne Va

Dimmi

Sognando Oslo

Tavor

Fiori di Tunisi

Grigio Cemento

Berlino

Line up:

Filippo Farolfi (Talea) – cantante e chitarrista

Pablo Lorenzo Almansi (Pablo) – basso

Luca Manzella (Manza) – chitarra solista

Lorenzo Apollonio (Lore) – batteria

Biografia

Il gruppo Polo Territoriale nasce all’inizio del 2019 a Brescia, per un contatto casuale fra aspiranti musicisti, tra le mura del Liceo Classico Arnaldo di Brescia. Sin da subito la band ha trovato grande sintonia e il proprio stile, iniziando così un percorso di composizione musicale e scrittura di testi. Le influenze della scena alternative rock e punk si sono presto fuse con il sound del Polo Territoriale, caratterizzato da una voce graffiata, linee di basso portanti, batteria aggressiva e chitarre distorte. Il giovane gruppo diventa presto popolare nel contesto underground giovanile bresciano grazie alle numerose comparse a feste ed eventi scolastici, e ai testi in italiano che, con linguaggio crudo e attuale descrivono situazioni suburbane e discutono acutamente problematiche psicologiche, sociali ed individuali dei giovani di oggi.

Dopo la pubblicazione su soundcloud delle prime demo autoprodotte, il gruppo intraprende la sua prima esperienza professionale negli studi di Faustini Produzioni affiancati dal direttore artistico e produttore internazionale Roberto Vernetti.

