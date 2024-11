Lecce. Ingegnere morto dopo essere caduto da un’impalcatura in via Lamarmora

Infortunio mortale sul lavoro a Lecce. Un ingegnere è morto dopo essere caduto da un’impalcatura mentre era all’ultimo piano di un edificio in via Lamarmora dove è in fase di realizzazione il complesso residenziale Giardini Mazzini.

La vittima è un ingegnere titolare di uno studio tecnico che era sul posto per fare un preventivo in previsione di un appalto con la ditta che sta realizzando i lavori. L’infortunio mortale sul lavoro è avvenuto in pieno centro, a due passi da piazza Mazzini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso dell’ingegnere. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri e dagli ispettori dello Spesal.